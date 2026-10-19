lunes 19  de  octubre 2026
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Un equipo de especialistas y técnicos inició las investigaciones que permitirán determinar las causas del incidente de aeronave militar de Colombia

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)

Ejército de Colombia
Por Santiago Perales

BOGOTÁ.- Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército colombiano que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal se precipitó a tierra en Inzá, Departamento del Cauca, este lunes, informó la autoridad castrense en sus redes sociales. Según la autoridad, en el helicóptero viajaban "15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos".

El Ejército también indicó que los soldados están recibiendo atención especializada y su estado de salud, de acuerdo con el parte médico, es estable. "Es importante aclarar que todos están con vida", indicaron.

Lee además
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
CORRUPCIÓN

Abelardo de la Espriella ordena investigar presunto uso de aviones estatales para trasladar dinero entre Colombia y Venezuela
Minería de oro artesanal. Imagen referencial.
Tragedia

Derrumbe en mina de oro ilegal deja nueve muertos y una decena de desaparecidos en Colombia

A su vez, señalaron que fueron activados los protocolos correspondientes y un equipo de especialistas y técnicos se desplazó para el inicio de las investigaciones que permitirán determinar las causas del incidente.

Por su parte,la Fuerza Aeroespacial colombiana dijo que fueron desplegadas dos aeronaves ambulancia King-350 a Popayán para la atención inmediata de los uniformados.

Otros accidentes

En 2024, tres helicópteros se accidentaron en Colombia. El 5 de febrero de ese año, un UH-60 Black Hawk del Ejército se estrelló en la zona del Darién, en la frontera con Panamá, y el accidente dejó cuatro muertos y tres heridos.

Esa aeronave transportaba carga para la Base Militar Binacional Cuti, Unguía, en el departamento del Chocó.

El 29 de abril de 2024, nueve militares murieron cuando otro helicóptero, un MI-17 del Ejército, se estrelló en el departamento caribeño de Bolívar cuando abastecía a tropas en una operación contra la banda criminal Clan del Golfo.

El 29 de septiembre de ese año, un helicóptero se estrelló cuando realizaba una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país, originando la muerte de sus ocho tripulantes.

FUENTE: Con información de EFE/Ejército de Colombia

Temas
Te puede interesar

Expo Fincaraiz regresa a Miami para impulsar la inversión inmobiliaria en Colombia

"La frontera es una oportunidad para crecer juntos": mensaje de embajador de Colombia en Venezuela

Colombia oficializa su embajada en Jerusalén y se suma a un reducido grupo de diez países

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, ha omitido desde enero retención de un buque de un empresario de su círculo.
VENEZUELA

PDVSA, un buque petrolero y Delcy Rodríguez: las conexiones bajo investigación de un empresario

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
JUSTICIA CUBA

Florida prepara anuncio sobre orden de arresto contra Raúl Castro

Imagen concerniente a las primeras horas de votaciones anticipadas en las elecciones del Distrito 4 de Miami
VOTACIÓN TEMPRANA

¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza periodo de elecciones anticipadas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. 
JUSTICIA

Florida reactiva el caso de las avionetas derribadas y emite orden de captura contra Raúl Castro

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba. 
INFORME

Cubalex alerta que en septiembre la represión en Cuba se concentró en las cárceles

Te puede interesar

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
LISTOS PARA EL SUMMIT

Florida: Cumbre del G20 en Doral activa amplio operativo de seguridad

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca.
CAMPAÑA

Trump redobla la apuesta electoral y sale a movilizar el voto republicano en seis estados

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. 
JUSTICIA

Florida reactiva el caso de las avionetas derribadas y emite orden de captura contra Raúl Castro

Candidata demócrata de Florida Angie Nixon recibe apoyo del senador Bernie Sanders en contra de la senadora republicana Ashley Moody. 
ELECCIONES 2026

Bernie Sanders respalda a Angie Nixon en Florida antes de elecciones al Senado

Imagen concerniente a las primeras horas de votaciones anticipadas en las elecciones del Distrito 4 de Miami
VOTACIÓN TEMPRANA

¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza periodo de elecciones anticipadas