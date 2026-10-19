15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)

BOGOTÁ.- Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército colombiano que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal se precipitó a tierra en Inzá, Departamento del Cauca, este lunes, informó la autoridad castrense en sus redes sociales. Según la autoridad, en el helicóptero viajaban "15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos".

El Ejército también indicó que los soldados están recibiendo atención especializada y su estado de salud, de acuerdo con el parte médico, es estable. "Es importante aclarar que todos están con vida", indicaron.

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A su vez, señalaron que fueron activados los protocolos correspondientes y un equipo de especialistas y técnicos se desplazó para el inicio de las investigaciones que permitirán determinar las causas del incidente.

#AEstaHora | En Popayán, #Cauca, se adelanta la evacuación de nuestros soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá, para garantizar su traslado y atención médica oportuna.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/KdOIy8oOKh — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 19, 2026

Por su parte,la Fuerza Aeroespacial colombiana dijo que fueron desplegadas dos aeronaves ambulancia King-350 a Popayán para la atención inmediata de los uniformados.

Otros accidentes

En 2024, tres helicópteros se accidentaron en Colombia. El 5 de febrero de ese año, un UH-60 Black Hawk del Ejército se estrelló en la zona del Darién, en la frontera con Panamá, y el accidente dejó cuatro muertos y tres heridos.

Esa aeronave transportaba carga para la Base Militar Binacional Cuti, Unguía, en el departamento del Chocó.

El 29 de abril de 2024, nueve militares murieron cuando otro helicóptero, un MI-17 del Ejército, se estrelló en el departamento caribeño de Bolívar cuando abastecía a tropas en una operación contra la banda criminal Clan del Golfo.

El 29 de septiembre de ese año, un helicóptero se estrelló cuando realizaba una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país, originando la muerte de sus ocho tripulantes.

FUENTE: Con información de EFE/Ejército de Colombia