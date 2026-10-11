Abelardo de la Espriella ordena investigar presunto uso de aviones estatales para trasladar dinero entre Colombia y Venezuela

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó una "investigación exhaustiva" sobre las denuncias de una presunta red dedicada al narcotráfico y al traslado de dinero entre Venezuela y Colombia que habría utilizado aeronaves oficiales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Las acusaciones fueron formuladas por Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y antigua asesora personal de Verónica Alcocer, quien señaló directamente a la entonces primera dama de participar en esas operaciones, reseñó el portal de noticias Semana.

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"He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades", anunció De la Espriella en sus redes sociales.

El mandatario también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades de Estados Unidos examinar la información y adelantar las investigaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El mandatario advirtió que los funcionarios militares cuya implicación se compruebe deberán responder ante las autoridades.

"Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes", señaló en el mensaje difundido públicamente.

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, afirmó.Leer más: https://t.co/WJEQtqi8Zv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 11, 2026

La exprimera dama, presuntamente "involucrada"

En la entrevista con Semana, Ferrer aseguró que la exprimera dama, Verónica Alcocer, viajó a Venezuela el 31 de enero de 2023 junto con el empresario catalán Manel Grau. Según su relato, Grau le contó posteriormente que habían regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

La exasesora afirmó que parte de ese dinero presuntamente se destinó a financiar la campaña electoral de Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama y candidato a la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales de 2023.

Le contamos: https://t.co/BjRuHIN3Z7 https://t.co/UhzQZEJCAf — Revista Semana (@RevistaSemana) October 11, 2026

"Manel me explica esto, que traen dos millones y medio (de dólares). Entonces yo le digo: '¿Pero Gustavo sabe eso?'. Y me dice: 'No'. Y digo: 'Estáis locos'. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo", relató Ferrer.

La exconsejera también sostuvo que durante esos desplazamientos se presume en transporte de droga en una aeronave oficial. Para respaldar su versión, mencionó la existencia de fotografías en las que, según afirmó, Alcocer aparecería descendiendo de un avión con maletas grises que contendrían estupefacientes.

"Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Pues parece que hay fotos con Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá", declaró.

Ferrer involucró además en sus señalamientos al senador Agmeth Escaf y a otras personas del entorno de Alcocer. Las acusaciones sobre el traslado de dinero y drogas corresponden a su testimonio y no constituyen hechos probados judicialmente.

#ExclusivoSEMANA | “Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas.Contenido completo: https://t.co/lJqTRhfSvK https://t.co/XbM9xQ5IK1 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 10, 2026

Las bitácoras de viajes

En una investigación publicada también por Semana se informó que se tuvo acceso a las bitácoras de los desplazamientos de Alcocer durante el Gobierno de Petro. Los documentos abarcan desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 22 de julio de 2026 y registran 149 viajes a su nombre, con un total de 2.101 pasajeros.

Según el medio colombiano, 137 desplazamientos se realizaron en aeronaves estatales: 133 aparecen vinculados a la Fuerza Aérea Colombiana, tres a la Policía Nacional y uno a aeronaves de ambas instituciones. Otros seis viajes figuran como comerciales y seis no especifican el tipo de avión utilizado.

Los registros también incluyen desplazamientos posteriores al anuncio público de la separación entre Petro y Alcocer, realizado el 25 de octubre de 2025. De acuerdo con Semana, al menos 22 viajes en aeronaves estatales se efectuaron después de esa fecha: 17 clasificados como personales y cinco como oficiales.

El medio señaló que Petro había afirmado públicamente que llevaba años separado físicamente de Alcocer y que no destinaba recursos públicos para ella. Las bitácoras, según la publicación, muestran que los desplazamientos en aeronaves estatales continuaron después de ese anuncio.

#Política | Los viajeros frecuentes en los vuelos oficiales de Verónica Alcocer: estos son los acompañantes que transportaba en aviones de la FAC.https://t.co/J0UMpulLoB — Revista Semana (@RevistaSemana) October 11, 2026

Un vuelo a Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea

En medio de la investigación periodística realizada por Semana, las bitácoras de vuelo consultadas registran un desplazamiento a Venezuela el 31 de enero de 2023 en el avión Legacy FAC 1218, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Entre los pasajeros figura el empresario catalán Manel Grau, a quien Eva Ferrer atribuye el relato sobre el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares a Colombia.

En la lista también aparecen Jorge Ignacio Zorro, entonces exviceministro de Cultura; María del Pilar Leyva Durán y Clara Inés Leyva Durán, hermanas del excanciller Álvaro Leyva; y siete integrantes del equipo de seguridad.

El viaje coincide con el desplazamiento en el que, según Ferrer, Verónica Alcocer y Grau visitaron al exdictador venezolano Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Los registros documentan el vuelo y la presencia de Grau entre los pasajeros, pero no demuestran que se transportaran drogas o dinero ilícito ni confirman el destino de los recursos mencionados por la exasesora.

Personas del entorno de Alcocer aparecen en los registros

Las bitácoras también incluyen a otras personas cercanas a la entonces primera dama. Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de Alcocer y exasesora de protocolo del Departamento Administrativo de la Presidencia, figura en 110 registros de vuelo. Su esposo, el empresario Danilo Romero, aparece en cuatro desplazamientos. Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, figura en 12, mientras que Grau aparece en ocho.

Ferrer también señaló a Plata y Romero como presuntos testaferros de la exprimera dama y afirmó que Plata presuntamente intervino en la organización de algunos viajes a Venezuela.

Estas acusaciones forman parte de su testimonio y no constituyen responsabilidades establecidas judicialmente.

La exasesora también mencionó una presunta red de tráfico de armas vinculada a personas del entorno de Alcocer.

FUENTE: Con información de Revista Semana/Europa Press/Redes Sociales