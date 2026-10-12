Presos políticos de Venezuela piden no quedar en el olvido, dicen familiares y defensores

Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

CARACAS. - En Venezuela, presos políticos que en total suman más de 300 y permanecen tras las rejas expresaron este lunes, a través de familiares, abogados y defensores de derechos humanos , su pedido de no quedar en el olvido, mientras avanzan las conversaciones entre la oposición y chavismo en busca de un cambio político.

Allegados de los detenidos y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos asistieron a una misa celebrada en Caracas para honrar a los 24 fallecidos bajo custodia del Estado, es decir, en las cárceles, sin haber recibido la atención debida a sus problemas de salud .

POLÍTICA Opositora lleva al papa León XIV el clamor por los presos políticos de Venezuela

Entre ellos, recordaron al exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso del régimen de Maduro y quien murió hace cinco años enfermo y en circunstancias aún no aclaradas; y el capitán Rafael Acosta Arévalo, fallecido luego de torturas en junio de 2019, entre tantos otros.

Presos políticos con problemas de salud

Durante la homilía que también conmemoró el aniversario del general Baduel, los asistentes exigieron la libertad de los detenidos por motivos políticos en prisión desde 2014, informó la ONG.

En la actualidad, 34 presos políticos presentan complicaciones de salud, muchos de elllas graves.

MISA | Hoy #12Oct, al cumplirse cinco años de la muerte bajo custodia del general Raúl Isaías Baduel, familiares, defensores y miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) se unieron en una misa en la capilla de la comunidad de Madre Emilia en… pic.twitter.com/46GpQja6Kg — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 12, 2026

Entre ellos se encuentra Rolando Guevara, encarcelado aún junto a su hermano Otoniel y su primo Juan tras haber sido sentenciado a 27 años y medio de prisión por el asesinato del fiscal del Ministerio Público, Daniel Ánderson en 2004, a pesar de que le corresponde legalmente la libertad con medidas cautelares.

Detenidos sin derechos humanos

Guevara, comisario y ex jefe de Homicidios de la policía de investigación, padece de fuerte malestar en la columna con cuadros de mareos desde febrero sin que haya recibido tratamiento médico.

“El peor castigo para un preso político es tu olvido”, afirmó su esposa y abogada Jacqueline Sandoval en un nuevo mensaje por sus redes para pedir de nuevo por su salida de la cárcel.

“Quienes están en El Rodeo I, que no considero una cárcel sino un campo de concentración al mejor estilo nazi, no quieren ser olvidados. Todos siguen con atención el futuro de nuestro país, porque saben que de ese destino depende su propia libertad”, apuntó la abogada.

Hizo un “llamado urgente” a los medios de comunicación “para que mantengan la realidad de los presos políticos en su agenda diaria y den visibilidad a este drama que debe terminar de una vez por todas”.

Dijo que los presos políticos “deben ser liberados de inmediato”.

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FUENTE: Con información de Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Jacqueline Sandoval, red X