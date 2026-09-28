Confirman liberación de 20 presos políticos, incluidos seis militares

Familiares de presos políticos hacen vigilia en el Rodeo I, mientras aumentan las detenciones en Venezuela.

CARACAS .- Otros 20 presos políticos que permanecían en las cárceles de Venezuela salieron el viernes pasado, y coincidió con el cierre de la segunda ronda de conversaciones entre la oposición y el chavismo en las que el tema no está oficialmente planteado, según confirmó la ONG Foro Penal.

Entre el grupo de personas que salieron de prisión se encuentran seis integrantes de la supuesta Operación Gedeón , tres de ellos de un equipo privado de seguridad de EEUU, que junto con militares retirados venezolanos quienes según informes oficiales intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

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La operación pretendía un ataque marítimo contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro en 2020, en el contexto de la cuestionada legitimidad de su candidatura en las elecciones de 2018.

Presos políticos en Venezuela

Los seis vinculados a la “Gedeón” excarcelados son: Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres, según un listado disponible en la página web del Foro Penal.

Entre otros excarcelados se encuentran Franks Cabañas, preso desde septiembre de 2017, y el coronel retirado Miguel Castillo Cedeño y el comisario José Gregorio Valladares, ambos presos políticos desde 2019.

Hasta el 14 de septiembre, en Venezuela había 344 presos políticos, según el más reciente balance del Foro Penal, a los que elñ régimen negó la amnistía anunciada por en enero pasado por Jorge Rodríguez, actual jefe de la delegación chavista en el diálogo.

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Más excarcelaciones

Todos los presos políticos que fueron excarcelados tienen nacionalidad venezolana y la mayoría salió de varios centros de reclusión El Rodeo, Yare y la cárcel militar de Ramo Verde, ubicadas en las afueras de Caracas.

El sábado, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que se encontraban verificando la información de la excarcelación de unos 20 presos.

Mientras, otras ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informaron de la excarcelación de 39 detenidos y que 17 de ellas no figuraban en sus registros de presos políticos, al tiempo que Surgentes dijo que entre los puestos en libertad había ocho mujeres vinculadas a los ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Por su parte, la coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), indicó que había registrado 33 excarcelaciones de presos políticos desde el 21 de agosto.

La liberación de los presos políticos fue planteada por la jefa de la delegación negociadora por la oposición con el chavismo Dinorah Figuera el 19 de septiembre, tras reunirse con familiares de los aún detenidos y defensores de derechos humanos.

FUENTE: Con información de EFE