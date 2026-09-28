lunes 28  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Confirman liberación de 20 presos políticos, incluidos seis militares

La salida de tres miembros de un equipo privado de seguridad de EEUU, entre otros, ocurrió el viernes, mientras se sigue esperando por liberaciones reales

Familiares de presos políticos hacen vigilia en el Rodeo I, mientras aumentan las detenciones en Venezuela.

Familiares de presos políticos hacen vigilia en el Rodeo I, mientras aumentan las detenciones en Venezuela.

Clippve red X
Por Valeria Montero

CARACAS.- Otros 20 presos políticos que permanecían en las cárceles de Venezuela salieron el viernes pasado, y coincidió con el cierre de la segunda ronda de conversaciones entre la oposición y el chavismo en las que el tema no está oficialmente planteado, según confirmó la ONG Foro Penal.

Entre el grupo de personas que salieron de prisión se encuentran seis integrantes de la supuesta Operación Gedeón, tres de ellos de un equipo privado de seguridad de EEUU, que junto con militares retirados venezolanos quienes según informes oficiales intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

Lee además
Dinorah Figuera, jefe de la delegación negociadora con el chavismo, se reunió con familiares de presos politicos de Venezuela
VENEZUELA

Dinorah Figuera afirma que la libertad de presos políticos debe ser parte del diálogo
Mujeres observan a través de una valla durante una vigilia para exigir la liberación de presos políticos venezolanos frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 9 de abril de 2026. 
LA DICTADURA CONTINÚA

Venezuela: Rodeo I, la cárcel "para que te vuelvas loco"

La operación pretendía un ataque marítimo contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro en 2020, en el contexto de la cuestionada legitimidad de su candidatura en las elecciones de 2018.

Presos políticos en Venezuela

Los seis vinculados a la “Gedeón” excarcelados son: Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres, según un listado disponible en la página web del Foro Penal.

Entre otros excarcelados se encuentran Franks Cabañas, preso desde septiembre de 2017, y el coronel retirado Miguel Castillo Cedeño y el comisario José Gregorio Valladares, ambos presos políticos desde 2019.

Hasta el 14 de septiembre, en Venezuela había 344 presos políticos, según el más reciente balance del Foro Penal, a los que elñ régimen negó la amnistía anunciada por en enero pasado por Jorge Rodríguez, actual jefe de la delegación chavista en el diálogo.

Más excarcelaciones

Todos los presos políticos que fueron excarcelados tienen nacionalidad venezolana y la mayoría salió de varios centros de reclusión El Rodeo, Yare y la cárcel militar de Ramo Verde, ubicadas en las afueras de Caracas.

El sábado, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que se encontraban verificando la información de la excarcelación de unos 20 presos.

Mientras, otras ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informaron de la excarcelación de 39 detenidos y que 17 de ellas no figuraban en sus registros de presos políticos, al tiempo que Surgentes dijo que entre los puestos en libertad había ocho mujeres vinculadas a los ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Por su parte, la coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), indicó que había registrado 33 excarcelaciones de presos políticos desde el 21 de agosto.

La liberación de los presos políticos fue planteada por la jefa de la delegación negociadora por la oposición con el chavismo Dinorah Figuera el 19 de septiembre, tras reunirse con familiares de los aún detenidos y defensores de derechos humanos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Oposición venezolana celebra las nuevas excarcelaciones y pide el fin de la persecución política

Cilia Flores y la doble vara de la "casa por cárcel"

Periodista cubano Yoe Suárez denuncia crímenes del castrismo en cumbre Pray Vote Stand Summit 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
DUELO

Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.
TENIS

Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

Imagen referencial (Pixabay)
CIENCIA

"La muerte no es el final de todo", asegura cirujano español

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
REDADAS MIGRATORIAS

Regresa a la Comisión de Miami el pedido para cancelar convenio con ICE

Por Daniel Castropé
Marea alta inunda calles de Miami Beach.
ADVERTENCIA

Miami-Dade y Broward enfrentan nuevas inundaciones por mareas altas

La líder política venezolana, María Corina Machado. 
VENEZUELA

"Se acerca el reencuentro de todos", dice María Corina Machado tras regreso de su jefa de prensa a Venezuela

Soldados del Ejército de Nicaragua desfila en el acto de aniversario de la institución militar qee se ha volcado al servicio del dictador sandinista Daniel Ortega. 
DICTADURA

Opositores alertan sobre las alianzas del Ejército nicaragüense con Rusia y China

Precio de la gasolina en Florida se dispara. 
MÁS CARA

¿Por qué sube nuevamente la gasolina en Florida?