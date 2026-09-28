lunes 28  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Opositora lleva al papa León XIV el clamor por los presos políticos de Venezuela

Zeneida González, representante de ConVzla, entregó personalmente la misiva al pontífice al término de su visita de cuatro días a Francia, marcada por sus llamados a la paz

León XIV durante su visita en Barcelona, España

León XIV durante su visita en Barcelona, España

Cortesía organización del viaje - Kike Rincón/Europa Press
Por María Graterol

FRANCIA.- Una integrante de "Con Vzla" en Francia, organización vinculada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, entregó este lunes una carta al papa León XIV para pedirle que rece por los presos políticos de Venezuela.

La entrega ocurrió al término de una misa en la catedral de Metz, último acto del pontífice en una visita de cuatro días a Francia, donde lanzó llamados a favor de la paz en Europa.

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En una transmisión en directo se observó a Zeneida González entregar la carta a León XIV, quien la recibe y conversa brevemente con ella mientras abandona la catedral y estrecha las manos de algunos asistentes.

"Le di una carta al Santo Padre por los presos políticos en Venezuela. Le pedí que rece mucho por nuestro país, por nuestra situación, por nuestros ciudadanos, por la paz en Venezuela también y por la liberación de los presos políticos", dijo González.

Pedido al papa por los detenidos

González, venezolana de 50 años, estuvo acompañada en la catedral por Eva Paredes y Lisette Padrón, también integrantes de "Con Vzla" en Francia. Las tres mujeres portaban un estandarte blanco de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.

"Solicitamos la intervención del papa porque es bien sabido que él vivió en Latinoamérica, que comprende muy bien la situación de Venezuela (...) y puede solicitar la intervención para la liberación de los presos políticos que aún quedan", explicó Paredes antes de la misa.

El pedido se produce mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan reclamando la liberación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

Excarcelaciones tras el diálogo

Delcy Rodríguez, gobernante temporal de Venezuela, promulgó una ley de amnistía en febrero, después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, las excarcelaciones se han producido de manera gradual.

Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 40 detenidos por razones políticas fueron liberados entre el viernes y el sábado, tras el cierre del segundo ciclo de diálogo entre el régimen y la oposición, auspiciado por Estados Unidos.

El Foro Penal contabilizaba 344 presos políticos en Venezuela con corte al 14 de septiembre, según su último balance. De ese total, 153 habían sido condenados y 191 permanecían sin condena. La organización registró además 200 civiles y 144 militares entre los detenidos.

El organismo señaló que durante el período analizado se produjeron siete excarcelaciones y que 23 personas fueron incorporadas a su registro como presos políticos.

FUENTE: Con información de AFP

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