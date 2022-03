Putin y Maduro "no son tan diferentes"

En este sentido, criticó el apoyo que le brindan líderes latinoamericanos como el de Brasil, Jair Bolsonaro; el de Nicaragua, Daniel Ortega; o el de Venezuela, Nicolás Maduro, refiriéndose a todos ellos como "hijos de Putin".

"Maduro apuesta incondicionalmente por la paz de Rusia, como si la paz de Rusia estuviera en peligro", sentenció González, a la vez que insistió en que Putin apoya en Europa a todos aquellos partidos políticos que "sin ser de extrema derecha" crean "problemas de estabilidad".

"Es bastante conocida su interferencia en la crisis catalana. Habrá que analizarlo mucho más, pero es bastante conocida", ejemplificó.

En relación con la guerra en Ucrania, aseguró que si él fuese en este momento presidente del Gobierno español no enviaría tropas a Ucrania ya que no es una decisión que pueda tomar "ni la UE ni la OTAN", señaló, a la vez que auguró que el conflicto durará "mucho tiempo" y que los ucranianos "no se van a resignar a soportar las botas de Putin sobre su cuello".

A su juicio, Putin terminará arrasando Ucrania pero cree que va a conseguir "poco para él" y "mucho desastre para Ucrania y para el mundo". "Va a conseguir que Ucrania consolide su identidad como nación independiente. Tardará lo que tarde pero eso no tiene vuelta atrás", manifestó.