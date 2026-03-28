sábado 28  de  marzo 2026
GUERRA

Ucrania firma en Catar tercer acuerdo de seguridad con los países del golfo Pérsico

El acuerdo entre Ucrania y Catar contempla las inversiones en defensa y el intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a 28 de marzo de 2026

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a 28 de marzo de 2026

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA. - Ucrania y Catar firmaron este sábado un acuerdo de seguridad por el que Kiev se compromete a prestar asesoramiento en la lucha contra drones iraníes. Se trata del tercer pacto de estas características entre el gobierno ucraniano y los países del golfo Pérsico, después de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La firma del acuerdo fue efectuada por los respectivos jefes del Estado Mayor de Ucrania y Qatar, Andri Hnatov y Jassim bin Mohamed al Mannai, en los aledaños de la visita que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, realiza este sábado.

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"El acuerdo contempla la colaboración en el ámbito tecnológico, el desarrollo de proyectos conjuntos, las inversiones en defensa y el intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados", explicó el Ministerio de Defensa de Catar en un comunicado.

Zelenski anunció el viernes un acuerdo con Arabia Saudita en materia de defensa. "Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nuestros sistemas con Arabia Saudita y a trabajar juntos para reforzar la protección de civiles", dijo entonces.

Guerra en Irán

Zelenski fue recibido por el emir Tamim bin Hamad al Thani, con quien sostuvo un encuentro en el palacio real de Lusail para tratar la guerra de Irán y las formas en las que Catar puede aprovechar la experiencia en la lucha contra drones rusos durante la guerra de Ucrania.

"El presidente ucraniano reiteró la solidaridad de su país con Catar, condenando la agresión iraní y reafirmando el apoyo de Ucrania a las medidas adoptadas por Qatar para proteger su soberanía, seguridad y la de sus ciudadanos", manifestó el gobierno catarí en su recuento de la reunión.

Ambos dirigentes expresaron su alarma "sobre las repercusiones de la continua escalada en la seguridad regional e internacional, haciendo hincapié en la importancia de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y contener la situación actual".

También se informó que destacaron la necesidad de recurrir a la vía diplomática "para contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales ante los desafíos que el sistema internacional enfrenta en rápida evolución".

FUENTE: Con información de Europa Press

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