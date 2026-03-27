Rubio acusa a Zelenski de mentir sobre exigencias de EEUU en Ucrania

El secretario de estado Marco Rubio dialoga con el ministro de relaciones exteriores de Francia, Minister Jean-Noel Barrot.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , acusó el viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , de mentir sobre las exigencias de Washington para emprender garantías de seguridad.

En una entrevista, Zelenski había afirmado que Estados Unidos presionaba a Ucrania para que cediera la región oriental del Donbás a Rusia, antes de cerrar cualquier garantía de seguridad posterior a la guerra.

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"Eso es mentira", dijo Rubio a periodistas en París cuando le preguntaron por las declaraciones de Zelenski.

"Lo vi decir eso, y es lamentable que lo diga, porque sabe que no es cierto", dijo Rubio luego de una reunión del G7.

"Lo que se le dijo es lo obvio: las garantías de seguridad no van a entrar en vigor hasta que termine la guerra", afirmó.

Rubio aclara a Zelenski

"Eso no estaba condicionado a que entregara territorio", agregó. "No sé por qué dice esas cosas. No es verdad", afirmó Rubio.

Rubio es considerado como un defensor de la causa ucraniana, pero ha puesto en su lugar a Zelenski cuando ha tenido que hacerlo.

Rubio estaba presente en el Despacho Oval el día que el presidente Donald J. Trump y el vicepresidente JD Vance se vieron obligdos a reprender a Zelenski por su comportamiento desafiante e irrespetuoso respecto a toda la ayuda brindada por EEUU.

Trump volvió a criticar recientemente a Zelenski, diciendo que debe aceptar compromisos y cumplirlos de una vez.

Rubio afirmó que Estados Unidos estaba abierto a reorientar la ayuda hacia Ucrania después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

"Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo vamos a reservar para Estados Unidos primero", comentó.

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FUENTE: Con información de AFP.