sábado 17  de  octubre 2026
Economía

Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional"

La decisión no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

AFP
Por Elena Moreno

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia —aprobado por el Congreso hace un mes y el cual estaba a punto de entrar en vigor— alegando que la decisión "redunda en el interés nacional" del país, informó la Casa Blanca.

La orden ejecutiva firmada por Trump estipula que las sanciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso", una postura que el Gobierno republicano justifica como respuesta a un "interés nacional de Estados Unidos".

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La decisión afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania. Las medidas tenían por objeto aumentar la presión sobre Moscú por su guerra contra Kiev con medidas dirigidas a los mayores compradores de petróleo y gas del Kremlin, y que permitían a su vez imponer aranceles a países como China e India.

Trump justificó la exención ante el Congreso al considerar que responde al "interés nacional" de Estados Unidos.

El jefe de Estado había promulgado esa legislación el pasado 18 de septiembre, pero ahora ha eximido temporalmente de la aplicación de varias de sus disposiciones.

En particular, la orden exime de las sanciones a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, de las restricciones financieras y comerciales y de los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La decisión no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.

¿Qué tiempo estará vigente el cambio?

Las exenciones de la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas.

La orden también delega en varios departamentos del Gobierno la aplicación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.

La decisión se produce después de que Washington autorizó temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Alivio en precios

Trump anunció el pasado 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.

El mandatario republicano afirmó que Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible y que posteriormente suministraría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías.

El acuerdo ha suscitado críticas de legisladores de ambos partidos, que cuestionan sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense.

Los detractores advierten que los ingresos derivados de la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania, mientras la Administración defiende la necesidad de contener los costos energéticos.

¿Distancia de Zelenski?

Este movimiento afianza así el cambio de postura de Washington hacia Moscú —tras el reciente acuerdo para importar diésel ruso pese a las restricciones vigentes— y contrasta con la creciente distancia respecto a Ucrania, cuyo liderazgo por parte de su par, Volodímir Zelenski, ha sido cuestionado de forma explícita por la Casa Blanca.

En las últimas horas, Trump ha afirmado que Zelenski, "no es un buen tipo" para tratar con la Casa Blanca y que, si finalmente existe "algún tipo de acuerdo, no será con él". Asimismo, lo ha criticado "por no querer (nunca) llegar a un acuerdo".

Zelenski se mantiene en el cargo, pese a que su mandato concluyó, alegando que no puede celebrar elecciones debido a la guerra.

FUENTE: Con información de EFE

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