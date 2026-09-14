Familia de exministro de Petróleo del chavismo Tareck El Aissami se instala en zona exclusiva en Madrid

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

MADRID .- En medio de otro periodo de opacidad del proceso judicial sobre PDVSA -Cripto, la familia del exministro de Petróleo chavista de Venezuela, Tareck El Aissami, preso y procesado por este caso de corrupción, se mudó a una residencia en una exclusiva zona de Madrid , capital española, informaron medios locales.

El traslado a una propiedad valorada en 10,5 millones de euros ocurre en momentos en que crecen rumores sobre la “desaparición” del exalto funcionario del depuesto Nicolás Maduro y del supuesto riesgo que corre su vida por enfermedad.

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El Aissami, quien compartió poder con Delcy y su hermano Jorge Rodríguez y el actual ministro Diosdado Cabello durante el régimen de Maduro, fue imputado por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir, tras ser detenido en abril de 2024 en un oscuro proceso.

El exministro y sus abogados rechazaron los señalamientos y denunciaron irregularidades.

Familia de El Aissami en Madrid

Según la información, la esposa de El Aissami Riada Rudy Aamer, y sus hijos, de quienes no se dieron detalles, decidieron fijar residencia en Madrid mientras avanza en absoluta opacidad también el proceso judicial contra el exministro.

Se conoció que Aamer trabajó en la petrolera estatal durante una década hasta 2017 y estuvo adscrita a la filial de investigación Intevep.

A El Aissami se le responsabiliza del desvío de hasta 21,000 millones de dólares por concepto de exportaciones de petróleo con participación de una red de funcionarios y particulares.

Los más recientes reportes indican que en mayo de 2026, el exministro solicitó ante el tribunal de terrorismo que lleva el caso PDVSA-Cripto que las audiencias sean públicas, pero el juez negó la petición.

Esto, luego de sus denuncias de que temía por su vida.

El fin de semana, abogados manifestaron preocupación porque se desconocía el paradero de su cliente y temían por su vida, a lo que siguieron informaciones no confirmadas de que había sido trasladado a un anexo de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la sede militar de Fuerte Tiuna.

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FUENTE: Con información de ntn24.com; estamoscontigovnzla red Instagram