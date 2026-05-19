Tareck El Aissami inicia huelga de hambre y se suspende la audiencia judicial  sobre fraude PDVSA-Cripto

El exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas. según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

CARACAS .- Tareck El Aissami , exvicepresidente de Petróleos de Venezuela ( PDVSA ), se encuentra en huelga de hambre desde el sábado pasado, razón por la cual la juez Alejandra Romero suspendió la audiencia del proceso sobre el caso PDVSA-Cripto referido al fraude por más de 16,5 millones de dólares por el cual se le investiga junto a otras 60 personas.

La información, suministrada por el exfiscal Zair Mundaray, indica además que exfuncionario chavista presentó un cuadro de deshidratación según determinaron médicos de la oficialista Dirección Ejecutiva de la Magistratura que lleva el control administrativo del aparato judicial venezolano.

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Ante el diagnóstico, el equipo defensor solicitó a la juez suspender la audiencia para que recibiera atención médica, pero la solicitud fue rechazada el fin de semana, según el reporte.

El Aissami está recluido en la cárcel Rodeo I, señalado como centro de torturas, como represalia tras sus denuncias de prácticas de tortura por parte del exfiscal general Tarek William Saab durante su reclusión hace un año, según Mundaray.

El Aissami con más denuncias

Se informó que el exministro de Petróleo responsabilizó a la juez de Terrorismo de lo que pudiera ocurrirle a su salud tras la negativa de asistencia médica.

Ante ello, el tribunal ordenó el traslado de médicos a la cárcel para la evaluación de El Aissami, decisión que luego fue rechazada por su equipo defensor que intentó introducir un amparo, sin éxito.

El Aissami, quien fue uno de los hombres de Maduro en su régimen, fue detenido en 2024 e imputado por la fiscalía por cargos de traición a la patria y legitimación de capitales en perjuicio del tesoro público.

“Lo ocurrido deja claro que el régimen está incómodo con lo que va saliendo durante el juicio, pues toda la estructura criminal está siendo salpicada”, dijo Mundaray en su cuenta de X.

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FUENTE: Con información de Zair Mundaray, red X