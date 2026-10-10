Terremoto de 7.7 en Panamá deja 27 heridos y daños en 188 centros educativos

Esta vista aérea muestra la catedral (izquierda) y el edificio de la Gobernación de Penonomé derrumbados tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026.

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el viernes 9 de octubre el sur de Panamá y dejó al menos 27 personas con heridas leves, más de 400 edificaciones afectadas y daños en 188 centros educativos, según el balance preliminar de las autoridades.

No se han reportado víctimas mortales, mientras los equipos de emergencia continúan las inspecciones para determinar el alcance de los daños.

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El movimiento telúrico afectó viviendas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas zonas del país. Las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas figuran entre las más perjudicadas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El balance presentado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, con datos recopilados hasta la noche del viernes, contabilizó daños en 188 centros educativos oficiales.

El terremoto también provocó evacuaciones preventivas, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en instalaciones destinadas a la producción de agua potable.

Esta imagen muestra un edificio derrumbado y vehículos dañados tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026.

Daños en viviendas, hospitales e iglesias

En la provincia de Herrera, una de las más afectadas, las autoridades reportaron daños parciales en 30 viviendas y daños totales en otras dos. También se registraron afectaciones en 48 centros educativos, dos hospitales y tres iglesias.

En Los Santos, el balance incluyó daños en 14 viviendas y cinco hoteles, además de afectaciones en cuatro hospitales, 22 centros educativos, edificios gubernamentales, carreteras y puentes. En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar.

En Veraguas se reportaron 18 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud afectados y daños en 35 establecimientos educativos. Algunas comunidades, entre ellas los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro, quedaron incomunicadas por las afectaciones en las vías.

Coclé también sufrió daños en viviendas, hoteles, hospitales, escuelas y edificios públicos. En Penonomé, la catedral San Juan Bautista y otras edificaciones presentaron daños estructurales, según reportes de medios panameños. La catedral de Santiago, en Veraguas, también resultó afectada.

En la capital panameña, el temblor obligó a evacuar edificios y centros de salud por precaución. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones para evaluar las instalaciones, aunque estas se reanudaron posteriormente.

Esta vista aérea muestra la bahía de Panamá después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudiera el país, en Ciudad de Panamá, el 9 de octubre de 2026.

Réplicas y afectaciones en el suministro de agua

El terremoto se registró a las 12:56 p.m., hora local, cerca de Pitaloza Arriba, en el sur del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro en las proximidades de esa localidad y estimó una profundidad de alrededor de 10 kilómetros. Las mediciones de magnitud y profundidad presentaron diferencias entre los organismos científicos que evaluaron el fenómeno.

Tras el movimiento principal se produjeron numerosas réplicas, algunas de magnitud superior a 6. Las autoridades siguen vigilando la actividad sísmica y evaluando las condiciones de las infraestructuras afectadas.

Entre las instalaciones perjudicadas figura la planta potabilizadora de Chilibre, cuya producción se redujo inicialmente al 20 % de su capacidad debido a fallas eléctricas relacionadas con el sismo. Posteriormente, la instalación recuperó parte de su funcionamiento y alcanzó el 70 % de producción, mientras continuaban los trabajos para normalizar el servicio.

Las interrupciones eléctricas y las dificultades en las carreteras complicaron las condiciones en algunas comunidades, donde los residentes comenzaron a retirar escombros y evaluar los daños en sus viviendas y comercios.

Una pareja observa el edificio derrumbado de la Gobernación de Penonomé tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026

Mulino pide mantener la calma y anuncia asistencia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a la población mantener la calma y solicitó a los organismos de seguridad y a las autoridades responsables de la respuesta a emergencias que mantuvieran actualizada la información sobre las consecuencias del terremoto.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el mandatario durante una visita a una de las zonas afectadas, al tiempo que señaló la necesidad de movilizar recursos para atender la emergencia.

En Chitré, capital de Herrera, residentes describieron momentos de temor y daños en viviendas y establecimientos comerciales. La caída de techos y fragmentos de paredes afectó algunas propiedades, mientras vecinos retiraban escombros y evaluaban las condiciones de sus hogares.

Ayuda humanitaria

La emergencia también movilizó asistencia internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su departamento movilizaba recursos y personal para apoyar a Panamá, a petición del Gobierno del país centroamericano.

Mientras avanzan las inspecciones, las autoridades continúan recopilando información sobre los daños en edificios públicos y privados, centros educativos e infraestructuras esenciales. El balance permanece sujeto a actualización, por lo que las cifras preliminares podrían variar a medida que se completen las evaluaciones.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press