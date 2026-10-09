Panamá expulsa de su marina mercante a 3 buques sancionados por EEUU por vínculos con Irán

CIUDAD DE PANAMÁ . Panamá anunció este viernes la expulsión de tres buques de su registro mercante, uno de los mayores del mundo, sancionados por EE.UU., que los vinculó a la "flota fantasma" de Irán que transporta petróleo y petroquímicos iraníes.

Se trata de las naves Bitu (IMO 9531765); Starway (IMO 9273246) y Mackerel (IMO 9234628), que aparecen en el listado publicado el pasado 8 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, precisó un comunicado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

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A estas tres naves “se les ha restringido en el sistema de la AMP y se les ha iniciado su proceso de cancelación de oficio”, indicó la autoridad panameña, que reiteró que “condena enérgicamente toda actividad ilícita y delictiva que atente contra la vida humana y la seguridad internacional”.

BITU, un tanquero de asfalto y betún con bandera de Panamá, según el Tesoro estadounidense, la embarcación transportó más de 170,000 barriles de betún y asfalto iraní durante 2026. El buque está vinculado a la empresa Ornella Shipping Inc., registrada en las Islas Marshall.

STARWAY, un tanquero de productos químicos y petroleros con bandera panameña, Washington sostiene que transportó más de tres millones de barriles de nafta iraní desde 2025 y lo vincula con la empresa Hechuang International Group, con sede en China.

MACKEREL, un tanquero de productos químicos y petroleros, De acuerdo con el Tesoro, transportó más de 500,000 barriles de fuel oil iraní con alto contenido de azufre desde diciembre de 2025. La embarcación está vinculada a Betta Shipping Inc., con sede en las Islas Marshall.

La lista de la OFAC publicada esta semana incluyó a 17 buques que, según el Tesoro estadounidense, transportaron millones de barriles de crudo iraní y derivados hacia mercados del sur y el este de Asia. Entre esos están los tres expulsados del registro panameño.

Por otra parte, la AMP aseguró en su comunicado que seis naves sancionadas por el Reino Unido por su vinculación con la “flota sombra” de Rusia y que aparecen en un lista de ese país, también publicado el pasado 8 de octubre, ya no pertenecen al registro panameño, pues fueron expulsadas meses atrás.

La aclaración se hace “ante la información que pudiera ser difundida por empresas dedicadas al seguimiento y monitoreo de buques, cuyos registros pueden presentar desfases en la actualización de la condición registral de las naves”.

La medida forma parte de la Operation Economic Outcast, una ofensiva del Departamento del Tesoro estadounidense que busca cortar los canales utilizados por Irán para evadir sanciones y obtener ingresos de sus exportaciones petroleras.

El Departamento del Tesoro sostiene que esta acción afecta a la mayor parte de la red de buques que Teherán todavía utiliza para mover petróleo y sus derivados hacia mercados extranjeros.

Los que aparecen en Reino Unido

Los buques que aparecen en la lista del Reino Unido y que fueron sacadas del registro de Panamá son:

*Bellaris (IMO 9332614), cancelada el 6 de mayo de 2026.

*Daphne V (IMO 9321677) cancelada el 6 de mayo de 2026.

*Dakar (IMO 9283734) cancelada el 6 de agosto de 2026.

*Anaya (IMO 9326885) cancelada el 4 de abril de 2026.

*Virent (IMO 9332171) cancelada el 23 de julio de 2026.

*Yehope (IMO 9243320) cancelada el 29 de enero de 2026.

El registro de marina mercante panameño cuenta con 7.705 naves abanderadas y 196,1 millones de toneladas brutas de registro, cifras que lo sitúa como el mayor del mundo por número de buques y el tercero por tonelaje, según el informe más reciente de la plataforma especializada Clarkson Research difundido por la prensa local.

El registro panameño sufrió en el último año un descenso del 15 % en el tonelaje y la salida de más de 650 buques, según las cifras aportadas a finales de septiembre por su director, Ramón Franco, durante la sustentación del presupuesto de 2027 ante el Parlamento, lo que atribuyó al proceso en marcha para depurar y elevar el estándar de la flota.

FUENTE: Con información de EFE/La Estrella de Panamá