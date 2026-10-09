viernes 9  de  octubre 2026
DESASTRE

El presidente de Panamá visita una de las áreas más afectadas por el terremoto

Fuentes gubernamentales han informado que el acceso terrestre a Tonosí está completamente cerrado, por lo que deben llegar vía aérea

Captura de video del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitando a los pacientes del hospital Aquilino Tejeira este viernes, luego de que fueran evacuados por un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá.&nbsp;

Captura de video del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitando a los pacientes del hospital Aquilino Tejeira este viernes, luego de que fueran evacuados por un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. 

EFE/ Bienvenido Velasco
Por JORGE FERNÁNDEZ

Penonomé (Panamá).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó Penonomé, una de las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el país centroamericano, donde expresó su solidaridad a los afectados, sin aportar por el momento un reporte inicial de posibles víctimas mortales o heridos.

Mulino, en declaraciones a EFE, delegó en un principio al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá y al Ministerio de Gobierno un posible balance del impacto de este terremoto, mientras visitaba a pacientes de un hospital que se encontraban bajo una carpa en Penonomé, que está a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, lugar del epicentro.

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"Mientras tanto, todo el apoyo solidario del Gobierno de Panamá. Todas las cosas que se necesitan en esto: agua, temas para niños, para viejitos, todo, todo este tipo de cosas, carpas para poder acomodar a toda esta gente" están siendo repartidas, afirmó el presidente, que pidió "que el clima sea benévolo y no nos caiga un aguacero".

Mulino reconoció que "más allá de informes generales, los hospitales, iglesias (...) una escuela" que se han visto gravemente afectados por el terremoto en diferentes partes del país, no posee más detalles.

"Vamos a ver, esperemos que todo sea para bien", dijo Mulino, quien añadió: "Por lo pronto ahora, y vamos a ver si el clima me permite ir a Tonosí porque ahí fue el lugar, el epicentro".

Fuentes gubernamentales han informado que el acceso terrestre a Tonosí está completamente cerrado, por lo que deben llegar vía aérea.

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Asimismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficinas, mientras el otro lado se agrietó.

FUENTE: Con información de EFE

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