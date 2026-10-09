viernes 9  de  octubre 2026
POLÍTICA

Marco Rubio anuncia envío de ayuda de EEUU a Panamá tras terremoto

Las autoridades estadounidenses habilitaron una línea directa de asuntos consulares para atender consultas vinculadas con la emergencia

El secretario Rubio agradece al presidente Mulino por su apoyo a un programa conjunto de repatriación, que ha reducido la migración ilegal a través del Tapón del Darién. Febrero 2025

El secretario Rubio agradece al presidente Mulino por su apoyo a un programa conjunto de repatriación, que ha reducido la migración ilegal a través del Tapón del Darién. Febrero 2025

Embajada de EEUU en Panamá
Por María Graterol

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado en el sur del país, a petición del Gobierno panameño.

"Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta de X, quien aseguró que sigue de cerca los informes sobre el sismo y difundió una línea directa de asuntos consulares para atender consultas relacionadas con la emergencia.

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El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó el alcance de los daños ni los recursos que serán desplegados, y señaló que la asistencia se coordina con las autoridades panameñas.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

De acuerdo con ese organismo, el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

FUENTE: Con información de EFE

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