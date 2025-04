Venezuela: 110 días de una desaparición con sabor y olor a chantaje puro

CARACAS.- Hoy se cumplen 110 días del secuestro, a manos de un Narco-Estado, de un padre de familia absolutamente inocente. Rafael Tudares Bracho no ha cometido crimen alguno. Sin embargo, su esposa no ha logrado dar con su paradero, mientras los esbirros judiciales lo acusan ante TRIBUNALES DE INJUSTICIA de ser culpable de algo que es con honra: “yerno de Edmundo González”, el hombre decente, el abuelo amoroso, el diplomático de carrera que barrió a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Se equivocan al acusar a un solo hombre de haber derrotado a Maduro, porque, como en Fuenteovejuna, fue todo un pueblo quien lo venció.

Y es por eso que se ensañan no solo contra el yerno y centenares de otros hoy presos, no solo contra el Presidente electo, no solo contra la mujer valiente que fue Mariscal de Campo de la paliza: se ensañan contra todo un país. Porque todos los venezolanos, lo de adentro y los de afuera, sufrimos la peor de las sanciones: la continua usurpación del poder por parte de una banda de criminales, narcotraficantes y secuestradores.