lunes 29  de  diciembre 2025
SALUD

Dr. Nusen Beer: "El síndrome cardiometabólico crece de forma silenciosa"

El cardiólogo Nusen Beer advierte sobre el aumento del síndrome cardiometabólico en EEUU, una combinación de obesidad, diabetes y riesgo cardíaco

El médico cardiólogo Nusen Beer.&nbsp;

El médico cardiólogo Nusen Beer. 

Iván Pedraza/ DLA
El doctor Nusen Beer.

El doctor Nusen Beer.

IVÁN PEDRAZA
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.– “Este nuevo año nos trae algunas sorpresas”, indicó el Dr. Nusen Beer al referirse a un fenómeno cada vez más frecuente en la práctica médica. “En estos días pasados, nos preocupamos por remediar a nuestros pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca y la muerte por estas enfermedades ha disminuido", agregó el cardiólogo.

Lee además
El doctor Nusen Beer.
ENTREVISTA

El Dr. Nusen Beer resalta el valor de 'Miami Valves' en la cardiología
En tiempos donde la salud cardiovascular enfrenta múltiples amenazas, el ejercicio físico se convierte en un acto de autocuidado.
SALUD

El corazón en movimiento: ciencia, emociones y ejercicio físico

"Sin embargo, estos pacientes han desarrollado enfermedades metabólicas: obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica”, añadió.

La reflexión del especialista apunta a una realidad que preocupa a la comunidad médica en Estados Unidos: la transición del riesgo cardiovascular clásico hacia un cuadro más amplio conocido como síndrome cardiometabólico, un conjunto de alteraciones que aumenta la probabilidad de infarto, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

Del control cardíaco al problema metabólico

Los avances terapéuticos han logrado reducir la mortalidad por hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como recalca el Dr. Beer, ese éxito ha dejado al descubierto un problema de fondo.

“Muy probablemente estas enfermedades, sin un control adecuado, pasarán a formar parte del síndrome cardiometabólico”, señaló el galeno, de origen venezolano.

Esta advertencia coincide con datos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que alertan sobre el crecimiento sostenido de la obesidad, la prediabetes y la diabetes tipo 2 en la población adulta estadounidense, condiciones estrechamente ligadas al desarrollo de enfermedad cardiovascular.

Qué es el síndrome cardiometabólico

Según detalló el Dr. Beer, “el síndrome cardiometabólico se refiere a un conjunto de anomalías metabólicas que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular”.

No se trata de una enfermedad aislada, sino de la coexistencia de varios factores de riesgo que, cuando aparecen juntos, multiplican el daño al organismo. Esta definición es recogida también por el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), organismo federal que advierte sobre su impacto en la salud pública.

El perfil del paciente

Desde la experiencia clínica, el cardiólogo describe un patrón. Los pacientes con síndrome cardiometabólico suelen presentar:

  • Obesidad abdominal, medida por el aumento de la circunferencia de la cintura.

  • Glucosa elevada en sangre, especialmente en ayunas.

  • Hiperlipidemia, con colesterol elevado.

  • Hipertrigliceridemia.

  • Presión arterial elevada, incluso en personas bajo tratamiento.

Estos criterios coinciden con los utilizados por la American Heart Association (AHA), que subraya que la presencia de tres o más de estos factores eleva de forma considerable el riesgo cardiovascular.

Un problema de salud pública

“El síndrome cardiometabólico representa actualmente un serio problema de salud pública en los Estados Unidos”, subraya Beer. Se estima que cerca del 24% de los adultos presentan este conjunto de alteraciones metabólicas.

Información del portal MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, confirma que se trata de una condición ampliamente extendida y, en muchos casos, subdiagnosticada.

A esto tenemos que sumar que millones de personas viven con prediabetes sin saberlo, lo que facilita la progresión silenciosa hacia la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, según los CDC.

Tendencia en aumento

Seamos francos: el futuro no es alentador.

“Lamentablemente, la prevalencia del síndrome cardiometabólico sigue aumentando de manera lineal, lo que implica un crecimiento constante en la población afectada”, constató el Dr. Beer.

De hecho, esta situación ha llevado a la American Heart Association a proponer un enfoque más amplio, el llamado síndrome cardiovascular-renal-metabólico, que integra el daño progresivo al corazón, los riñones y el metabolismo como parte de un mismo proceso.

Una advertencia

Para el Dr. Nusen Beer, ya no basta con controlar la presión arterial o estabilizar la función cardíaca, y eso es lo que busca transmitir al público. La prevención moderna exige una visión integral, capaz de detectar y tratar de manera temprana los factores metabólicos que hoy avanzan sin que nos demos cuenta.

El punto clave es que el síndrome cardiometabólico se sitúa entre los grandes desafíos sanitarios actuales. De ahí que reconocerlo a tiempo nos ayude a marcar la diferencia entre una vida saludable y la progresión hacia enfermedades crónicas de alto impacto personal y social.

Temas
Te puede interesar

Cuando una arteria se obstruye: el corazón habla antes de fallar

Disfunción eréctil: cuando prevenir a tiempo protege mucho más que la vida sexual

Hervir las medias pantys, expertos hablan sobre su efectividad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
¿Acuerdo en riesgo?

Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más