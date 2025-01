El Dr. Nusen Beer resalta el valor de 'Miami Valves' en la cardiología

“El evento se dedica a las válvulas, y algo que no hago es válvulas cardíacas, sino denervación renal”, admitió el médico, que tiene su consulta en Beacon Tower, Aventura, en el sur de Florida.

Pero su interés por los temas del corazón le lleva a continuar su formación, esa que comenzó en la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela.

"Es interesantísimo", dijo sobre el evento Miami Valves, "vale la pena ir porque uno no sabe qué traen".

“Este tipo de eventos es muy importante porque las válvulas cardíacas son esenciales, las personas con estos problemas tienen dificultades para caminar, les falta el aire, es muy sintomático. Entonces hay que saber cuándo se puede evaluar un paciente para operarlo, por ejemplo, o ponerle otro tipo de válvula”, agregó el Dr. Beer, quien está afiliado a prestigiosos hospitales como HCA Florida Aventura Hospital y University of Miami Hospital and Clinics-UHealth Tower.

Tratamientos no invasivos

Su enfoque pionero en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares inicia en Venezuela. Fue en su país natal donde comenzó a realizar el procedimiento de denervación renal: “La denervación renal era algo que yo hacía mucho en Venezuela, creo que hice como 100 casos. Lo hicimos antes que en Estados Unidos”.

El año pasado, el Dr. Beer fue uno de los expertos de Miami Valves, donde compartió su experiencia en la denervación renal, un procedimiento avanzado para tratar la hipertensión resistente. Este método, que utiliza un catéter para destruir los nervios renales de manera mínimamente invasiva, promete transformar el manejo de la presión arterial alta crónica, ofreciendo esperanzas para pacientes con condiciones cardíacas complejas.

“De hecho, he usado denervación renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es peor, porque si eres hipertenso y no te cuidas puedes terminar en insuficiencia cardíaca: no puedes respirar bien, no puedes caminar. Los hipertensos tienen posibilidades de tener insuficiencia cardíaca. Ese tema lo presenté hace algunos años en un congreso de la American College of Cardiology, en Washington”, sumó.

“Se pone un catéter en la arteria renal, y ahí se quema el nervio simpático, que es el culpable de estas cosas antipáticas”, dijo el médico, con su agudo sentido del humor.

La enfermedad de las arterias coronarias, el sobrepeso y la hipertensión crónica son algunas de las afecciones que el Dr. Beer trata en su consulta. En torno a la hipertensión, declaró: “Hay un gran número de personas con hipertensión en este país. En una consulta privada, el 50% o más de las personas que veo son hipertensas, es increíble. Y en todas las edades”.

Como resaltó, “la hipertensión es muy frecuente en las personas que comen mucha sal”.

“La sal puede generar hipertensión. Hay tabletas, y todo, y cuando ya es más fuerte hay que hacer la denervación renal”, planteó el médico, que ha colaborado en diversas investigaciones científicas, como Miocardiopatía de Takotsubo causada por factores estresantes emocionales en la era de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), publicada en la National Library of Medicine.

“Hay otro problema muy grande”, dijo sobre otra de las aristas de su práctica, “que es la aterosclerosis coronaria, porque mucha de esa gente también tiene colesterol alto, entonces lo que hace es depositarse en las arterias coronarias y taparlas, y eso lleva a infartos y cosas peores”.

Además de sus logros con la denervación renal, el Dr. Beer es partidario de una tecnología revolucionaria conocida como 'flow measurement', o medición del flujo sanguíneo. Esta técnica analiza la velocidad y el volumen del flujo de la sangre en las arterias coronarias.

“Es como tener un mapa dinámico de las arterias coronarias”, explicó en una ocasión anterior el doctor Beer. De este modo se pueden encontrar las zonas de obstrucción y tratarlas.

Cuidar la salud del corazón

Según el informe estadístico de 2025 de la American Heart Association (AHA), en 2022 (el año más reciente para el que hay datos finales disponibles), el número total de muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares en EEUU fue de 941.652, un aumento de más de 10.000 con respecto a las 931.578 muertes en 2021.

Según la actualización de estadísticas de 2025 de la AHA, casi el 47% de los adultos estadounidenses tienen presión arterial alta. Más del 72% de los adultos estadounidenses tienen un peso no saludable (actualmente definido como un índice de masa corporal ≥25), y casi el 42% tiene obesidad (actualmente definida como un índice de masa corporal ≥30). Y más de la mitad de los adultos estadounidenses (57%) tienen diabetes tipo 2 o prediabetes.

“La prevención es fundamental", destacó el Dr. Beer en ese sentido, y recomendó llevar un estilo de vida saludable. Eso conlleva una alimentación sana, ejercicio físico y chequeos periódicos.

¿Por qué el corazón, la cardiología, entre tantas especialidades médicas? “Sin ese motor la máquina no funciona. La cardiología me encanta, es como un vicio, una vez que estás amarrado, no lo sueltas”, zanjó.

El Dr. Nusen Beer enfatiza la importancia de la prevención y el control de factores de riesgo para promover una mejor salud cardiovascular en la comunidad a la que sirve.

Consulta del Dr. Beer: Beacon Tower Aventura, 20200 W. Dixie Hwy. Suite 701, Aventura, Fl, 33180.