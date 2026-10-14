El cáncer de colon: un diagnóstico precoz puede salvar vidas

Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.

WASHINGTON.- En Estados Unidos, se estima que el 10,5 % de los nuevos casos de cáncer colorrectal se presentan en personas menores de 50 años, según datos incluidos en las últimas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF).

Asimismo, de acuerdo con la Asociación Americana del Cáncer, cuando el cáncer de colon se detecta antes de que se haya propagado, alrededor de nueve de cada diez pacientes siguen vivos cinco años después del diagnóstico.

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En 2022, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mostraron que el 52,4 % de los adultos hispanos de entre 45 y 75 años en Estados Unidos estaban al día con las pruebas de detección recomendadas.

Detectar antes de los síntomas

Durante años, el tamizaje comenzaba a los 50 años. Sin embargo, el aumento de casos entre adultos más jóvenes llevó a adelantar la recomendación. De acuerdo con datos del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEUU, la incidencia de adenocarcinoma colorrectal entre personas de 40 a 49 años aumentó cerca de un 15 % entre los períodos 2000-2002 y 2014-2016.

El gastroenterólogo de Yale Medicine, Xavier Llor, explicó que el umbral de los 45 años se estableció a partir de datos epidemiológicos y del balance entre los beneficios y riesgos de las pruebas de detección.

“El tamizaje no se realiza porque pensemos que la persona está enferma, sino porque el cáncer de colon puede estar presente sin causar síntomas”, señaló.

Además, explicó que muchos cánceres colorrectales comienzan como pólipos en el revestimiento interno del colon o del recto. En sus etapas iniciales, cuando el pólipo o tumor es pequeño, generalmente no causa dolor y, si existe sangrado, este puede ser microscópico o intermitente.

Por ello, las pruebas de detección permiten identificar cánceres o lesiones precancerosas en personas que no presentan síntomas y determinar, cuando sea necesario, la realización de una colonoscopia.

Las personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de colon, pólipos avanzados, enfermedad inflamatoria intestinal o determinados síndromes hereditarios pueden requerir evaluaciones más tempranas o diferentes, por lo que deben consultar con un profesional de la salud.

Una opción para realizar en casa

Según Llor, la vergüenza, las preocupaciones sobre la privacidad, la creencia de que la ausencia de síntomas equivale a estar sano o el temor a un diagnóstico pueden retrasar la detección.

Por ello, consideró que abordar el tema con claridad, respeto y, cuando sea apropiado, con humor puede ayudar a transformar una conversación incómoda en una acción preventiva.

De acuerdo con los resultados de un estudio clínico publicado en The New England Journal of Medicine, Cologuard Plus detectó aproximadamente el 95% de los cánceres colorrectales. Se trata de una opción no invasiva que puede realizarse en casa, sin preparación especial ni cambios en la dieta. La muestra se envía posteriormente a un laboratorio para su análisis y obtención de resultados. Un resultado positivo requiere una colonoscopia de seguimiento.

FUENTE: Con información de EFE