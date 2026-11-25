El académico de número de Genética y secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), José Miguel García, advirtió que la pérdida del cromosoma Y en los hombres podría estar relacionada con un mayor riesgo de infarto, cáncer y enfermedad de Alzheimer.

"El cromosoma Y de los hombres es mucho más que una cuestión de sexo: su pérdida podría contribuir al desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento", destacó García durante su última sesión científica, celebrada en el marco de la Semana Marañón.

INVESTIGACIÓN Advierten que el antisemitismo ocupa espacios en el sistema de salud de EEUU; instan a tomar medidas

El especialista centró su conferencia en el cromosoma Y y en los hallazgos de investigaciones recientes que relacionan su pérdida, un fenómeno conocido como LOY (loss of Y), con un mayor riesgo de desarrollar distintas enfermedades.

"El organismo humano contiene normalmente 46 cromosomas, estructuras que almacenan la información genética. El cromosoma Y contiene genes relacionados con la diferenciación sexual y la producción de espermatozoides, pero también otros que intervienen en procesos celulares y en el funcionamiento del sistema inmunitario", explicó.

Alteración cromosómica

García señaló que la pérdida de este cromosoma en una célula no necesariamente afecta a todas las células del organismo. Se trata de una alteración que puede aparecer en determinadas poblaciones celulares, especialmente en las células sanguíneas.

Según el genetista, LOY es la alteración cromosómica somática más frecuente asociada al envejecimiento masculino y su prevalencia aumenta especialmente a partir de los 60 años. La principal interrogante científica, indicó, consiste en "determinar si esta pérdida constituye simplemente una señal del paso del tiempo o si participa activamente en el desarrollo de enfermedades".

enfermedades cardiovasculares: mayor riesgo de infarto

El experto destacó que una de las asociaciones más relevantes se encuentra en el ámbito cardiovascular. Un estudio publicado en 2026 en Journal of the American College of Cardiology, dirigido por Hussain y colaboradores, analizó prospectivamente a más de 5.000 hombres inicialmente sanos. Posteriormente, sus resultados fueron contrastados con una población de validación de aproximadamente 191.000 participantes del UK Biobank.

"Los resultados mostraron que cuanto mayor era la proporción de células sanguíneas sin cromosoma Y, mayor era el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, independientemente de otros factores cardiovasculares tradicionales. Sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa con los accidentes cerebrovasculares isquémicos", declaró García.

Otras investigaciones, publicadas en European Heart Journal en 2025 y en Immunological Reviews en 2026, relacionan LOY con procesos inflamatorios y fibróticos. Estos últimos se caracterizan por la acumulación excesiva de tejido cicatricial, que puede deteriorar el funcionamiento del corazón.

"Los estudios experimentales sugieren que determinadas células inmunitarias sin cromosoma Y favorecen la fibrosis cardíaca mediante mecanismos relacionados con la proteína TGF-β1. Estos descubrimientos abren posibilidades para investigar tratamientos dirigidos a dichos mecanismos", señaló el experto.

cáncer: un cromosoma con funciones protectoras

La pérdida del cromosoma Y también podría intervenir en la aparición y progresión de determinados tumores.

"Cuando el cromosoma Y desaparece, algunas células tumorales pueden adquirir ventajas para multiplicarse y escapar de las defensas del organismo", advirtió el académico al referirse a un estudio publicado en Nature en 2025, dirigido por Chen y colaboradores.

En tumores como el cáncer de vejiga, las células del sistema inmunitario pueden estar presentes, pero presentar un funcionamiento deficiente que dificulta la eliminación de las células cancerosas.

Paradójicamente, estos tumores podrían responder mejor a determinadas inmunoterapias. Por ello, García considera que LOY podría convertirse en un indicador útil para seleccionar tratamientos oncológicos personalizados.

alzheimer y enfermedades neurodegenerativas

Por último, el especialista señaló que la pérdida del cromosoma Y también podría contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

"La principal hipótesis es que la pérdida del cromosoma Y altera el funcionamiento de determinadas células del sistema inmunitario, que desempeñan un papel clave en la protección y el mantenimiento del cerebro. Si estas células dejan de funcionar correctamente, podrían favorecer procesos inflamatorios y dificultar la eliminación de sustancias perjudiciales, contribuyendo así al deterioro cerebral", planteó.

De esta manera, la pérdida del cromosoma Y podría ser algo más que un indicador del envejecimiento masculino: también podría participar en los mecanismos biológicos que favorecen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Sin embargo, García reconoció que todavía se necesitan más investigaciones para determinar los mecanismos exactos mediante los cuales esta alteración genética podría influir en el desarrollo de estas enfermedades.

FUENTE: Con información de Europa Press