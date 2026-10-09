viernes 9  de  octubre 2026
SALUD

¿Cómo afecta el cáncer de mama a la población hispana?

Estudios recientes muestran que la población hispana enfrenta características y desigualdades específicas frente al cáncer de mama, desde el diagnóstico hasta la atención oncológica

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar cambios o problemas en el tejido mamario.

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar cambios o problemas en el tejido mamario.

Unplash
Por María Graterol

MIAMI.- El cáncer de mama representa uno de los principales desafíos oncológicos para la población hispana. Aunque las tasas de incidencia son relativamente menores en este grupo, la enfermedad presenta características que pueden modificar su impacto: determinados diagnósticos ocurren a edades más tempranas, una proporción de pacientes llega a la atención médica con la enfermedad avanzada y persisten obstáculos sociales y económicos que pueden condicionar el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento.

Los datos más recientes muestran que el problema no puede medirse únicamente por el número de casos. La etapa en que se identifica el tumor, sus características biológicas y las condiciones en las que una paciente recibe atención también forman parte de la realidad del cáncer de mama entre las hispanas.

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Según la American Cancer Society, alrededor de 60% de los casos de cáncer de mama entre las mujeres hispanas son identificados cuando la enfermedad todavía está localizada.

La cifra revela que una parte importante de las pacientes llega al diagnóstico antes de que el tumor se haya extendido, pero también significa que existe un grupo considerable que es identificado en etapas posteriores, cuando las opciones terapéuticas pueden ser más complejas.

"Elemento relevante"

La edad constituye otro elemento relevante. Investigaciones recientes han encontrado que determinadas poblaciones hispanas pueden recibir el diagnóstico a edades más tempranas. Un análisis realizado con registros de pacientes en Texas encontró diferencias en la edad de diagnóstico según el origen de las pacientes y las características de los tumores, lo que demuestra que incluso dentro de la población hispana existen experiencias distintas frente a la enfermedad.

Esta realidad también aparece en investigaciones realizadas en América Latina. Una cohorte publicada en 2026, que incluyó a 3.275 mujeres de diez países, encontró que 41,8% de las participantes tenía 50 años o menos y que 40,5% llegó al diagnóstico con enfermedad avanzada. Las pacientes de 40 años o menos presentaron una mayor probabilidad de ser diagnosticadas en estadios avanzados.

El dato adquiere importancia porque muestra que el cáncer de mama no constituye únicamente un problema asociado con edades avanzadas. Para algunas mujeres hispanas, la enfermedad aparece durante etapas de la vida en las que mantienen responsabilidades laborales y familiares, lo que puede multiplicar sus consecuencias económicas y sociales.

"Acceso a planes de salud"

La investigación también muestra que las condiciones de acceso a la atención forman parte de esta realidad. En la cohorte latinoamericana, 60,3% de las pacientes recibió el diagnóstico después de presentar síntomas, un porcentaje que fue mayor entre quienes dependían de sistemas públicos de salud.

Esto no significa que pertenecer a la población hispana determine un diagnóstico tardío. Sin embargo, factores como los ingresos, la cobertura sanitaria, el lugar de residencia, las dificultades para trasladarse hasta un centro especializado y las barreras de comunicación pueden influir en el momento en que una mujer entra al circuito de atención.

A esta dimensión se suma la diversidad existente dentro de la propia población hispana. No enfrentan las mismas condiciones una mujer nacida en Estados Unidos, una inmigrante reciente o una paciente procedente de distintos países de América Latina. Las diferencias entre los sistemas sanitarios de la región, las condiciones económicas y el acceso a especialistas pueden modificar considerablemente la experiencia de la enfermedad.

La biología del cáncer también tiene un papel. El cáncer de mama triple negativo —un subtipo que no presenta receptores para estrógeno, progesterona ni HER2— tiene una presencia relevante en determinadas poblaciones hispanas y puede presentar un comportamiento más agresivo.

Origen

Un estudio publicado en 2025 que analizó a mujeres hispanas con cáncer de mama triple negativo encontró diferencias importantes entre pacientes atendidas en América Latina y aquellas residentes en Estados Unidos. Más de la mitad de las pacientes latinoamericanas estudiadas presentaba enfermedad en estadio III al momento del diagnóstico, frente a aproximadamente una quinta parte del grupo residente en Estados Unidos.

Los investigadores, sin embargo, no atribuyeron estas diferencias exclusivamente al origen de las pacientes. El lugar donde viven, las condiciones socioeconómicas, las características de los sistemas sanitarios y el momento en que acceden a la atención forman parte de una explicación más amplia.

Por eso, hablar del cáncer de mama en la población hispana requiere evitar generalizaciones. No existe una única experiencia hispana frente a la enfermedad. Hay diferencias entre países, generaciones, niveles socioeconómicos y sistemas de salud.

Lo que sí muestran los estudios recientes es que el impacto del cáncer de mama debe analizarse más allá de la incidencia. La edad en que aparece, la etapa en que se identifica, el tipo de tumor y las condiciones que rodean el acceso al tratamiento pueden determinar experiencias muy diferentes entre mujeres pertenecientes a una misma comunidad.

El desafío, entonces, no consiste únicamente en conocer cuántas mujeres hispanas desarrollan cáncer de mama, sino en comprender por qué algunas llegan al diagnóstico en etapas más avanzadas, qué obstáculos encuentran durante el tratamiento y cómo las condiciones sociales y sanitarias pueden modificar el curso de la enfermedad.

Esa perspectiva permite dimensionar el verdadero impacto del cáncer de mama en una población que, lejos de ser homogénea, reúne a millones de mujeres con diferentes historias, países de origen y realidades frente al sistema de salud.

FUENTE: American Cancer Society, Cancer Statistics for Hispanic/Latino People 2026; CDC, actualización sobre cáncer y población hispana de febrero de 2025 y estadísticas de cáncer de mama actualizadas en septiembre de 2026; estudios publicados en Journal of Surgical Oncology (2025), Cancer Epidemiology (2026) y la cohorte LATINA (2026).

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