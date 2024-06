¡100 años de Azúcar! Comienza la fiesta por el centenario de Celia Cruz

Y con motivo del centenario del natalicio de la artista conocida en el mundo entero como la Reina de la Salsa, Celia Cruz Estate y Loud And Live Studios presentaron un nuevo disco conmemorativo en formato vinilo y digital que lleva por nombre Celia en vivo: 100 Años de Azúcar.

“El año pasado vino a verme Albertico Rodríguez, un famoso DJ, pionero de la radio en Miami en el que Celia confiaba mucho. De hecho, él era quien la presentaba con frecuencia en sus conciertos en Miami. Albertico me visitó, me presentó estas grabaciones inéditas, y me dijo: ‘Omer, qué podemos hacer con esto’. Y apenas escuché los cassettes me di cuenta de que teníamos un disco, aunque no fue grabado intencionalmente para eso”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Omer Pardillo-Cid, exmanager de Celia Cruz y albacea universal de su legado.

Celia en vivo: 100 Años de Azúcar

Celia Cruz no se caracterizó por lanzar discos en vivo a lo largo de su carrera, de hecho, Pardillo-Cid destacó que este sería el segundo, por lo que el álbum de colección es aún más valioso para el mundo de la música y sus legiones admiradores.

“Es un disco especial porque refleja la magia de Celia sobre el escenario, que es donde ella se sentía más feliz. En estas grabaciones van a poder disfrutar de mucha interacción con el público y de su chispa que es única e irrepetible”, expresó Pardillo-Cid sobre la recopilación de nueve temas grabados en diversos conciertos de Celia durante los años ochenta, y que se mantuvieron inéditos hasta ahora.

Producido por Loud And Live Studios con la curaduría de los ganadores del GRAMMY y del Latin GRAMMY, Nelson Albareda y Omer Pardillo-Cid, y del locutor Albertico Rodríguez, Celia en vivo: 100 Años de Azúcar es un álbum de colección limitada y cuyo diseño de empaque también posee un gran atractivo, ya que es numerado y está cubierto por una tela bordada en lentejuelas, que perteneció a la artista.

“Buscando entre las cosas de Celia en Nueva York, me encontré una inmensa cantidad de tela con la que ella se había mandado a hacer una chaqueta. Cuando a ella le gustaba una tela, se la compraba en grandes cantidades por si se acaba. Le comenté de esto al diseñador del empaque del disco, Sebastián Aristizábal, y él ha diseñado su afro [cabello] con esta tela de lentejuelas maravillosa”, dijo Omer Pardillo-Cid sobre la edición que también será acompañada por un folleto que contiene cien fotografías que festejan cada año vivido por la artista. Además, cada copia del álbum incluirá unas láminas impresas y numeradas de fotos especiales que eventualmente se convertirán en artículos de colección.

Sobre el Centenario de Celia Cruz

Las festividades organizadas por la Fundación Celia Cruz comenzarán en octubre del 2024 y culminarán a fines del 2025, eventos que prometen honrar la fuerza, la singular energía, y la alegría con la que es recordada La Guarachera de Cuba, y que la consolidaron como una de las figuras femeninas más conocidas y reconocidas a escala mundial.

“Hemos comenzado las celebraciones con el lanzamiento de este disco, pero el próximo 12 de agosto sale a circulación la moneda de 25 centavos con su rostro. También realizaremos una serie de conciertos, y presentaremos adaptaciones de su música en un concierto sinfónico que llevamos a varias ciudades del país. Estaremos trabajando con cantantes que, aunque no están todas confirmadas, sabemos que son mujeres que siempre han trabajado alrededor del repertorio de Celia como Lucrecia, Aymée Nuviola, India, etc.”, adelantó Pardillo-Cid.

“Celia fue muy meticulosa con todas sus cosas. Guardaba y escribía absolutamente todo. Fue extremadamente detallista, y esa es una de las razones por las que nunca dejo de encontrar cosas nuevas, como el tras bambalinas de su mítico viaje a África con Johnny Pacheco y la Fania All-Stars, del que se están cumpliendo 50 años, al igual que del lanzamiento de Quimbara, disco que marcó una carrera colmada de éxitos para ella”, reflexionó Pardillo-Cid.

“Me llena de emoción que Celia siga impactando tantas vidas con su música, su sonrisa, y su gracia divina. No necesitó redes sociales ni de nada, por eso la gente la sigue honrando. También quiero agradecer a los maestros de Estados Unidos que cada Mes de la Herencia Hispana me envían videos y fotos de todos los trabajos que hacen los niños de este país sobre Celia. De lugares tan remotos como Nebraska, me escriben los maestros y me siguen demostrando que ella es un ícono de la latinidad de este país, y pronto espero poder presentar algunos de esos maravillosos trabajos”, finalizó.

Para conocer más de las celebraciones alrededor del centenario de Celia Cruz, visite www.celiacruz.com