Actor Guillermo Francella: "He tenido personajes tan antagónicos que me siento pleno"

"Cuando terminé la secundaria, nada de lo tradicional me gustaba. Lo único que me gustaba era el teatro. Gracias a Dios, tuve unos papás que me acompañaron", recordó Francella.

Su padre le animaba a que siguiera actuando, pero con algo paralelo para vivir. "Tardé muchísimo en tener una continuidad como actor, pero cuando la tuve jamás me abandonó a lo largo de décadas. Me hace sentir pleno poder vivir de lo que siempre anhelé vivir", valoró.

"Me siento pleno. No hay una asignatura pendiente"

"He tenido un arco tan antagónico y heterogéneo en las interpretaciones que me hicieron hacer que me siento pleno. No hay una asignatura pendiente", planteó el protagonista de El encargado. No ha actuado hasta el momento por excesivo respeto en clásicos como Shakespeare, pero aún se muestra muy satisfecho con su trayectoria.

Para él, es vital tener un buen guión y un buen director detrás, a lo que se suman el carisma y la experiencia del intérprete. "La naturalidad yo creo que nació conmigo. El oficio adquirido y el tiempo me permitió ser más austero y más económico en lo gestual", compartió.

El actor de películas como El secreto de los ojos (2008) o El clan (2015) recordó que comenzó su carrera en la comedia, pero su ilusión era ya entonces tocar otros contenidos e interpretar papeles de más carga dramática. En los últimos años, se ha extendido también por películas y series de plataformas de streaming.

"El streaming llegó para quedarse y tiene cosas maravillosas. A partir de una serie local, tenemos acceso a que todo el mundo nos vea. Eso es fantástico", indicó Francella.

Aún así, para él siempre lo ideal es ver las películas en la propia sala de cine. "Esa cotidianidad de sentarte en silencio ante la pantalla grande se está perdiendo y yo tengo ganas de recuperarla", expresó. "Deseo que no se pierda esa costumbre, es lo que siempre amé".

