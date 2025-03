Premios Dial, en España, celebran legado de Celia Cruz

"Fue Lucrecia la encargada de hacer el tributo a la leyenda cubana y a grito de 'una bulla para Celia, Tenerife', se arrancó con el tema Yo viviré. El que fue mánager de La Reina De La Salsa, Ommer Pardillo, recogió el Premio Dial in memoria", reseñó el medio español 20 Minutos .

“Qué mejor lugar para comenzar el centenario de Celia Cruz que en Tenerife, una tierra que le trajo muchas alegrías y dónde marcó su récord Guiness”, declaró Pardillo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aurelio Manzano (@byaureliomanzano)

Tras ello, la producción de los premios proyectó un video de La Guarachera del Mundo, donde se le vio en una presentación en Islas Canarias.

"El homenaje se cerró con un video de una actuación de Celia Cruz cantando el Pasodoble de las Islas Canarias de los Sabandeños con el que el público chicharrero no pudo contener la emoción", detalló 20 Minutos.

Sobre el Centenario de Celia Cruz

Las festividades organizadas por la Fundación Celia Cruz comenzaron en octubre del 2024 y culminarán a fines del 2025, eventos que prometen honrar la fuerza, la singular energía y la alegría con la que es recordada La Guarachera de Cuba, y que la consolidaron como una de las figuras femeninas más conocidas y reconocidas a escala mundial.

“Celia fue muy meticulosa con todas sus cosas. Guardaba y escribía absolutamente todo. Fue extremadamente detallista y esa es una de las razones por las que nunca dejo de encontrar cosas nuevas, como el tras bambalinas de su mítico viaje a África con Johnny Pacheco y la Fania All-Stars, del que se están cumpliendo 50 años, al igual que del lanzamiento de Quimbara, disco que marcó una carrera colmada de éxitos para ella”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Omer Pardillo-Cid.

“Me llena de emoción que Celia siga impactando tantas vidas con su música, su sonrisa y su gracia divina. No necesitó redes sociales ni de nada, por eso la gente la sigue honrando... de lugares tan remotos como Nebraska, me escriben los maestros y me siguen demostrando que ella es un ícono de la latinidad de este país (Estados Unidos) y pronto espero poder presentar algunos de esos maravillosos trabajos”, agregó el mánager de la artista.

Para conocer más de las celebraciones alrededor del centenario de Celia Cruz, visite www.celiacruz.com