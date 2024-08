Ana Gabriel se retracta y revela que no está casada

"Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario…”, dijo frente al público tapatío, para luego compartir de qué manera asume todo lo que se comenta sobre ella, según Hola.com. “Yo ya me río de todo esto”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @anagabrieloficial

Tras realizar su declaración en el concierto, la reacción del público fue inmediata y un tanto sorprendido por esta noticia que contrasta con lo dicho en junio pasado.

Luna de miel de Ana Gabriel

Fue durante un live de Instagram cuando Ana Gabriel fue cuestionada por su vida sentimental y si estaba actualmente enamorada, a lo que respondió con una sonrisa y mostrando una alianza matrimonial en su mano. "Ya estoy casada", aseguró.

En la misma conversación, la intérprete de Quién como tú también dijo que ella y su pareja estaban preparando su luna de miel para el 2025.

"Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas", comentó entre risas.