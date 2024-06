Ana Gabriel confiesa que está casada y prepara su luna de miel

En la misma conversación, la intérprete dijo que ella y su pareja están preparando su luna de miel para el 2025.

"Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas", dijo entre risas.

Aunque no dio detalles de cuándo se llevó a cabo la ceremonia ni sobre la identidad de esta persona, Ana Gabriel enfatizó que tendrá una escapada romántica y será en República Dominicana.

"Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel".

¿Con quién se casó?

Tras hacerse público el casamiento, el periodista Jorge Carbajal, del programa de Youtube En shock live, manifestó que la cantante se habría casado con una mujer de nombre Silvana.

“Entre tantos fans, surgió una muchacha, que tendrá alrededor, yo le calculo, unos 30 años. Ella es peruana y se llama Silvana”, dijo el 19 de junio, y alegó que ambas mantuvieron conversaciones por mensajes privados en redes sociales.

“Al parecer, los mensajes empezaron a subir de tono, a tal grado que ya cuando se dieron cuenta pues ya se hablaban muy cariñosas”.

Carbajal enfatizó que Ana Gabriel invitó a la mujer a su presentación en el Teatro Olympia, en París, en junio de 2023. Presuntamente, la mujer llegó acompañada de familiares.

“A partir de ahí, ellas ya no se separan, juntas para todo. Y Silvana le ayudaba a Ana Gabriel para todo, o sea, lo que necesitara, como tipo asistente. Que, hecho, Silvana es psicóloga, esa es su profesión, allá en Perú de eso trabajaba”, señaló el comunicador.