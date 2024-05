Ana Gabriel vuelve a posponer conciertos por deterioro de salud

"Hola, amigos, aquí dándoles un breve de mi estado de salud. Viendo en las condiciones en las que me encuentro, pues ya saben, pospuse Santiago de Chile Movistar el 7 de junio, Paraguay el 11 de junio, pero más allá de todo, he pospuesto Brasil para el 26 de julio", dijo la intérprete desde una cama con dificultad para hablar.

Ana Gabriel regresa a Miami

"Dada las condiciones médicas, regreso a Miami para poderme reponer de esta neumonía porque no vemos un cambio favorable; sigo estando con muchos medicamentos y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes", agregó.

Asimismo, la cantautora de Simplemente amigos agradeció a su público por el apoyo y comprensión que recibe en estos momentos.

"Gracias por el entendimiento. Yo les mantendré al tanto de cómo voy. Gracias por todo, Dios me los bendiga, cuídense, que yo les voy a cumplir", finalizó Ana Gabriel.

La semana pasada, la cantautora mexicana de 68 años dio a conocer que se encontraba hospitalizada en Chile, pues luego de ofrecer un concierto en Santiago, la artista tuvo que ser llevada de emergencia a un centro de salud debido a que dio positivo a influenza. Esta situación hizo que pospusiera una presentación en Chile.

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a una urgencia. Di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser, a usted público querido. A Mostazal, tengo que cumplirle y tengo que cumplirle a Santiago; tengo que cumplirle a Paragua y a Brasil", dijo Ana Gabriel la noche del 16 de mayo.

"Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir no como hubiera querido, no como se lo merecen. La fecha de mañana (hoy) la vamos a pasar para el 20. Yo quiero cumplirles, como les dije, y cumplirles bien a Chile. Mostazal, voy a ir nada más, pero necesito un poquito de reposo, no lo olviden", concluyó Ana Gabriel.