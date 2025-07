Danny DeVito sobre Jack Nicholson: "Está genial"

Nicholson, de 88 años de edad, apareció en escena el pasado mes de febrero, cuando formó parte del especial del 50 aniversario del programa Saturday Night Live.

Pero sus apariciones son cada vez más escasas, especialmente en Los Ángeles, donde no se perdía los juegos de la NBA que los Lakers disputaban y donde posee asientos en primera fila.

Siempre en contacto con Nicholson

DeVito, con una relación bastante estrecha con el tres veces ganador del premio Óscar, aseguró que siguen en contacto.

El vínculo entre los actores inició durante el rodaje de la película One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) y se reforzó tres años después en Goin’ South, dirigida por Nicholson.

Terms of Endearment (1983), Hoffa (1992) y Mars Attack! (1996) también aparecen en la lista de filmes en los que ambos aparecen compartiendo pantalla.

Los recuerdos del cine

“Estamos ante este tipo que está en su mejor momento, donde estaba despuntando en el estrellato”, explicó DeVito sobre Nicholson en la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, la cual supuso su primer Óscar a Mejor Actor.

Respecto a cómo fue la relación en ese momento, destacó la humildad de su colega: "No hubo necesidad de romper el hielo. Fue tan acogedor de inmediato... Empezó exactamente como todos los demás, sin conseguir trabajo. Era como si hubiera llegado a Hollywood y solo se dedicara a escribir y dirigir, y luego llegó Easy Rider después de lo de Corman... Así que estaba en nuestro ambiente, y siempre fue igual de abierto y genuino, y todos lo percibimos al instante".

DeVito jamás escondió su admiración por Nicholson con quien también coincidió más allá del set de grabación.

“Él y yo tenemos una pequeña historia, porque nacimos en el mismo hospital de Nueva Jersey", cerró. "De niño, siempre oía hablar de un chico guapísimo de Neptuno que se fue a California y se convirtió en estrella de cine".