Marianela Ancheta recibe proclamación oficial: un día para celebrar el orgullo cubano

Desde su coronación, Ancheta llevó más que una banda tricolor y una silueta estilizada. Llevó consigo el peso de una historia interrumpida por décadas y la responsabilidad de ser la cara visible de un pueblo que, a pesar de haber sido silenciado, nunca dejó de soñar. La proclamación destaca que su participación en Miss Universo 2024 no fue un simple acto de belleza, sino un renacer simbólico, una grieta luminosa en el muro del olvido.

Nacida en Ranchuelo, Villa Clara, y hoy vecina orgullosa de Miami, la joven ha sabido transformar su historia personal en una voz colectiva. Su paso por el certamen se convirtió en una declaración política, cultural y emocional: las mujeres cubanas están presentes, fuertes, visibles, y con derecho pleno a ser parte de la conversación global.

“Su liderazgo, su gracia y su profunda conexión con la herencia cubana han inspirado a incontables personas, especialmente a mujeres jóvenes, a reconocerse capaces de alzar la voz y brillar sin pedir permiso”, reza uno de los considerandos del documento oficial.

La proclamación también invita al “buen pueblo del Condado de Miami-Dade” a sumarse a este homenaje, subrayando el papel de la reina como catalizadora de una nueva era para el orgullo cubano, en la ciudad que alberga a la mayor comunidad cubana fuera de la isla.

Marianela Ancheta Marianela Ancheta recibe nombramiento oficial del Día de Marianela Ancheta. Cortesía/Michel Melian

Y fue precisamente desde el corazón de esa comunidad y justo cuando entregó su corona, Mariana compartió sus primeras palabras tras recibir este homenaje:

“Yo no imaginaba que mi historia iba a tocar tantas vidas. Recibir esta proclamación no es solo un honor personal, es un compromiso que asumo con cada niña cubana que sueña en grande, con cada mujer que ha tenido que reconstruirse fuera de su tierra. Hoy me siento más cubana que nunca, y más comprometida que nunca con representar nuestra cultura con dignidad, fuerza y verdad.”

Con emoción visible, agregó:

“Este día no es mío solamente. Es de mi familia, mi equipo de trabajo y amigos, que me enseñaron a nunca rendirme. Es de cada persona que se emocionó viéndome ondear la bandera cubana en Miss Universo. Es de una comunidad que me abrazó como suya y que me impulsó a dar lo mejor de mí.”

Más allá de las luces del certamen y los titulares, esta proclamación es un acto profundamente político, una reverencia institucional a la historia no contada de miles de cubanas que desde el exilio han seguido tejiendo cultura, identidad y esperanza. Es también, sin lugar a dudas, una declaración de que la belleza, cuando se conjuga con propósito, tiene el poder de abrir caminos que ni el tiempo ni la distancia pueden cerrar.

Y así, en pleno corazón de Miami-Dade, Marianela Ancheta no solo recibió un reconocimiento: se convirtió oficialmente en un día. En símbolo y legado. Felicidades.