Bad Bunny inicia histórica residencia en Puerto Rico "No Me Quiero Ir De Aquí"

MIAMI.- Bad Bunny dio inicio a No Me Quiero Ir De Aquí, su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. La serie de conciertos, con 30 fechas confirmadas, ratifica el compromiso del boricua con sus orígenes y promete celebrar la herencia sonora puertorriqueña.

Expertos han asegurado que los conciertos no solo celebrarán la cultura puertorriqueña, también tendrán un impacto socioeconómico importante en la isla.

"(Esta serie de conciertos) posicionará a Puerto Rico como un destino de entretenimiento de primer nivel. Abrirá los ojos de los visitantes que nunca han venido a Puerto Rico. Creará conciencia sobre Puerto Rico como destino de entretenimiento y ocio", comentó a la revista Billboard Jorge L. Pérez, gerente general del Coliseo de Puerto Rico.

Conciertos

En redes sociales ya se han viralizado algunos videos de lo que fue el primer espectáculo de Benito Ocasio Martínez, donde se ve al intérprete cantar en el porche de una casita rosada junto a fanáticos e invitados especiales.

El jueves 10 de julio, Bad Bunny compartió en Instagram una imagen de lo que será el escenario 360 del espectáculo: Una modesta y típica casa boricua rosada con marcos amarillos, un porche con sillas y plantas verdes que evocan un pequeño jardín. En el centro de la fotografía, yace el artista urbano. Un homenaje a sus raíces.

La pionera del reggaetón, Ivy Queen, compartió un mensaje en la publicación en el que invitó a Benito a seguir enalteciendo su hogar.

"Muéstrales desde la cuna donde nacieron los gladiadores. Orgullosamente desde la marquesina de los barrios donde a son de panderos o son de los bajos de un carro o A capella la montamos donde sea. Histórico mi pollito sacando la cría y el orgullo de ser Puertorriqueño! Inmenso ese corazón pisciano viene Puñeeeeeeeeeeeee", reza el escrito.

En el setlist de la primera noche de la residencia destacaron las canciones: DeBÍ TiRAR MáS FOToS, KETU TeCRÉ, EL CLúB, La Santa, PIToRRO DE COCO, El Apagón, WELTiTA, KLOuFRENS, BOKeTE, Si Estuviésemos Juntos, Ni Bien Ni Mal, Amorfoda, TURiSTA, NUEVAYoL, Tití Me Preguntó, Neverita, Si Veo a Tu Mamá, La Romana, La Jumpa, VOY A LLeVARTE PA PR, Me Porto Bonito, No Me Conoce, Soltera, PERRO NEGRO, Yo Perreo Sola, Efecto, Safaera, VeLDÁ, EoO, CAFé CON RON, LO QUE LE PASÓ A HAWAii, Callaíta, BAILE INoLVIDABLE, DTmF, LA MuDANZA y P FKN R.