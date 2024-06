Disney confirma protagonista de "Moana" en película de acción real

"Mi abuelo es de Fa'aala, Palauli, en Savai'i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de 'Upolu, en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todas las personas de las Islas del Pacífico, y que las jóvenes puedan sentirse identificadas con mi representación", agregó la joven artista.

El elenco de la nueva entrega de Moana también incluye al neozelandés Auckland John Tui, quien interpretará al sensato padre de Moana, el jefe Tui; a la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, quien encarnará a la divertida y decidida madre de Moana, Sina; y a Rena Owen, originaria de Bay of Islands (Nueva Zelanda), que será la venerada abuela Tala. A ellos se suma a Dwayne Johnson, quien prestó su voz en inglés al semidiós Maui en la versión animada de 2016 y que volverá a interpretar al entrañable personaje.

Producción de Disney

Moana se estrenará en cines en 2026 y será dirigida por Thomas Kail, quien dirigió Hamilton para Broadway y Disney+, Grease Live, y el primer y último episodio de la aclamada serie limitada de Hulu We Were the Lucky Ones.

"Estoy encantado de haber conocido a Catherine, Rena, Frankie y John durante el proceso de casting. Me siento honrado con esta oportunidad, y no puedo esperar a estar todos juntos en el set. No hay mejor dupla para estar en una canoa que con Catherine y Dwayne", expresó el cineasta.

La producción -que celebra las islas, comunidades y tradiciones de los isleños del Pacífico en una aventura- comenzará a rodarse en el verano boreal.

La nueva película estará producida por Johnson, Dany García e Hiram García a través de Seven Bucks Productions y Beau Flynn, con FlynnPictureCo. Lin-Manuel Miranda, quien escribió las canciones originales, también será productor. Los productores ejecutivos serán Scott Sheldon, de FlynnPictureCo; Auli'i Cravalho, quien prestó su voz en inglés a Moana en la película de 2016; y Charles Newirth, Jared Bush y Dana Ledoux Miller serán parte del proyecto.

De esta manera, Moana dará vida de una forma nueva a la historia de una joven ansiosa por hacer su propio camino.