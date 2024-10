Analizan narco estado que impera en Bolivia tras golpe de Estado de 2003

Entre los temas tratados sobresalen la corrupción, el narcotráfico, el encarcelamiento de más de 320 presos políticos, el alto número de asilados en otros países que según datos de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) suman 12. 466, hasta el momento.

Además, se hizo énfasis en el deterioro de las instituciones democráticas y las agresiones a la libertad de prensa que padecen en el país.

El foro incluyó el análisis acerca del papel de las fuerzas armadas, la economía, la educación, la trata de personas, la crisis de los derechos humanos, la depresión del Banco Central, la salud, el medioambiente, el gas y la energía y la justicia en el país.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Emilio Martínez,Hugo Balderrama, Eva Sara Landau, Ismael Schabid, Guido Añez, Marcela Martinez, Dante Pino, Guillermo Aponte, Hugo Carvajal, Antonio Sánchez, Marianela Curi y Jaime Dunn.

Durante la comparecencia los oradores abogaron por cambios serios en el actual sistema político de cara a las elecciones presidenciales de 2025 y enfantizaron la necesidad de garantizar un proceso electoral libre y transparente que permita restaurar el estado de derecho, supervisado por la comunidad internacional.

Tomas Regalado, destacado periodista y exalcalde de Miami estuvo a cargo de la introducción del encuentro y resaltó la influencia de Cuba y Venezuela en el sistema dictatorial que hoy impera en Bolivia.

Carlos Sánchez Berzaín, director del IID tuvo a su cargo las conclusiones, señaló que el golpe de estado de 2003 no solo afectó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada sino que marcó un punto de quiebre en la historia democrática del país, cuyas repercusiones se sienten hasta hoy.

Berzain exhortó a los bolivianos a tomar responsabilidad en los próximos comicios para ello contribuir a que el país recupere el estado de derecho en este momento lacerado.

“No hay democracia, no hay estado de derechos, no hay soberanía, la han entregado a Venezuela, Cuba, China e Irán. No hay gas, no hay dólares, no hay seguridad, no hay parques nacionales, los han quemado. No hay elecciones libres ni limpias, la Bolivia del 2003 no existe más. Es un país penetrado. Bolivianos dentro y fuera tenemos la urgencia de recuperar la democracia, la República y defender la nación”, concluyó.