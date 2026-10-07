GEMS 2026 lleva a Miami 50 películas y grandes figuras del cine internacional

La actriz Julianne Moore en una escena de la película The Debut, de Jesse Eisenberg, que abre la edición 2026 del festival de cine GEMS.

MIAMI.- La 13.ª edición del festival GEMS se celebra del 29 de octubre al 5 de noviembre con estrenos, encuentros con cineastas y una destacada selección de cine iberoamericano, anunciaron los organizadores.

Considerado uno de los eventos cinematográficos más esperados del otoño en la ciudad, GEMS presentará 50 largometrajes procedentes de más de 20 países, además de ocho días de alfombras rojas, conversaciones con cineastas, presentaciones de premios, fiestas y eventos especiales.

MODA Louis Vuitton cierra la Semana de la Moda de París con un viaje al futuro

La programación se realiza en varias salas de la ciudad, entre ellas Silverspot Cinema, O Cinema, Coral Gables Art Cinema, o en Vizcaya Museum & Gardens.

El festival arranca con The Debut, segunda película dirigida por Jesse Eisenberg, protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti. La comedia dramática sigue a una tímida ama de casa cuya incursión en el método actoral termina enfrentándola con el autoritario director de un teatro comunitario.

El cierre estará a cargo de Club Kid, debut como director de Jordan Firstman, una comedia sobre un promotor de clubes neoyorquino cuya vida cambia cuando aparece un hijo de 10 años que nunca supo que tenía. La película cuenta con Cara Delevingne, Diego Calva y Miss Benny.

Uno de los grandes atractivos de esta edición 2026 será la presencia de figuras reconocidas del cine internacional.

Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, junto al actor y cantante Guitarricadelafuente, serán reconocidos con el Variety Virtuoso Award por su trabajo en La bola negra.

El largometraje, dirigido por Los Javis y protagonizado por Guitarricadelafuente —Álvaro Lafuente Calvo—, entrelaza tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017 para abordar el deseo, la represión y la huella de las vidas LGBTQ+ en distintos periodos de la historia española.

La película tuvo su estreno mundial en Cannes, donde se alzó con el premio a la mejor dirección.

Por su parte, el actor estadounidense John Turturro recibirá el Variety Creative Vanguard Award, reconocimiento a su trayectoria y visión artística. Turturro también forma parte del elenco de The Only Living Pickpocket in New York, película dirigida por Noah Segan, que sigue a un carterista que intenta mantenerse en un oficio prácticamente desaparecido.

Presencia iberoamericana

Como parte de su apuesta por el cine en español y latinoamericano, GEMS 2026 incluye una selección de títulos procedentes de España, México, Argentina, Puerto Rico y Chile, entre otros países.

Entre los títulos españoles destaca Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Milena Smit. La historia sigue a Elsa, una publicista que viaja a Lanzarote para enfrentar el duelo por la muerte de su madre. La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes.

También figura Bunker, de Florian Zeller, con Javier Bardem y Penélope Cruz, un thriller psicológico sobre un arquitecto contratado para construir un refugio para un multimillonario, proyecto que termina poniendo a prueba su matrimonio y sus convicciones.

Otra de las producciones españolas destacadas es El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. La película, que aborda la relación entre un reconocido cineasta y su hija distanciada, explora temas como la masculinidad, el poder y la explotación dentro de la industria cinematográfica.

Desde México llegan Campeón Gabacho, de Jonás Cuarón, y Chicas tristes, debut de Fernanda Tovar. La primera aborda identidad y pertenencia a través de la historia de un joven mexicoamericano que encuentra en el boxeo una forma de conciliar dos mundos. La segunda sigue a dos nadadoras adolescentes cuya amistad se quiebra después de que una de ellas enfrenta una violación.

La selección latinoamericana también incluye La cazadora, de Suzanne Andrews Correa, inspirada en hechos reales ocurridos en Ciudad Juárez; Risa y la cabina del viento, producción argentina dirigida por Juan Cabral; Verano de tres, de Puerto Rico; y Wild Horse Nine, una comedia negra ambientada en Chile en los días previos al golpe de Estado de 1973.

Una cartelera para descubrir

La programación internacional se completa con títulos como All of a Sudden, de Ryûsuke Hamaguchi; I Play Rocky, sobre la creación de Rocky y la lucha de Sylvester Stallone por protagonizarla; Josephine, protagonizada por Channing Tatum y Gemma Chan; Minotaur, de Andrey Zvyagintsev; Rehearsals for a Revolution, documental ganador del L’Œil d’Or en Cannes; y Rose, candidatura oficial de Alemania al Óscar.

Para el público de Miami tendrá especial interés The Gallerist, comedia negra de Cathy Yan protagonizada por Natalie Portman, Jenna Ortega, Sterling K. Brown y Catherine Zeta-Jones. La película sigue a una galerista de Miami que intenta hacer pasar un cadáver por una obra de arte durante Art Basel Miami Beach.

Homenajes y eventos especiales

GEMS también celebra el 20.º aniversario de Marie Antoinette, de Sofia Coppola, con una proyección especial el 28 de octubre en Vizcaya Museum & Gardens, acompañada de actividades especiales.

Los realizadores de Mouse, Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, recibirán el Art of Light Award, mientras que el actor Kyle MacLachlan será distinguido con el Precious Gem Award durante un evento en colaboración con Books & Books, vinculado al lanzamiento de sus memorias Fictional Self.

La programación se desarrollará en diferentes espacios de Miami, entre ellos el Chapman Center de Miami Dade College, Koubek Center, Silverspot Cinema, Coral Gables Art Cinema, O Cinema, Bill Cosford Cinema de la University of Miami, Wolfsonian-FIU y Vizcaya Museum & Gardens.

Las entradas se pueden adquirir a partir del 7 de octubre. Para boletos o más información, visite miamifilmfestival.com