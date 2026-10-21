miércoles 21  de  octubre 2026
MÚSICA

El director cubanoamericano Dr. Yalil Guerra, ganador del Latin GRAMMY, dirigirá "Oklahoma!" en Pepperdine

El reconocido compositor, educador y líder artístico se suma a la producción del clásico de Rodgers y Hammerstein en el Smothers Theatre

El compositor y director musical Yalil Guerra.&nbsp;

El compositor y director musical Yalil Guerra. 

Cortesía/Nota de prensa /RYCY Productions
Por ANA ALVAREZ

LOS ÁNGELES.- El Dr. Yalil Guerra, compositor, director, guitarrista, arreglista, productor y educador nacido en Cuba, estará al frente de la música en la producción de Oklahoma! de Rodgers y Hammerstein que presentará Pepperdine University. La producción forma parte de la temporada 2026–2027 del Lisa Smith Wengler Center for the Arts.

Dirigida y coreografiada por Kelly Todd, Oklahoma! se presentará en el Smothers Theatre del 13 al 15 y del 19 al 21 de noviembre de 2026. La música es de Richard Rodgers y el libreto y las letras son de Oscar Hammerstein II. La obra está basada en Green Grow the Lilacs, de Lynn Riggs, e incluye las danzas originales de Agnes de Mille.

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Como director, Guerra guiará la interpretación musical de la producción y reunirá al elenco y a los músicos para dar vida a una partitura que incluye canciones emblemáticas como “Oh, What a Beautiful Mornin’” y “People Will Say We’re in Love”.

Radicado en Los Ángeles, Guerra es un artista ganador del Latin GRAMMY cuya trayectoria abarca la música de concierto, el cine y la televisión, la interpretación y la educación musical. Es fundador y director musical de la Guerra String Orchestra, fundador y director del Hispano String Quartet y líder de la Yamila and Yalil Guerra Cuban Latin Band.

“Participar en una producción musical de esta envergadura es un reto y un honor para mí. Siempre me han gustado los musicales, pues desde niño estuve expuesto a ellos en Cuba, participando junto a mi hermana Yamila Guerra en las producciones del legendario Roberto Morales”, dijo Guerra.

Las funciones serán el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre a las 7:30 p. m.; el domingo 15 de noviembre a las 2 p. m.; el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre a las 7:30 p. m.; y el sábado 21 de noviembre a las 2 p. m. La entrada general cuesta $23. Pepperdine ofrece tarifas reducidas para estudiantes, profesores y empleados.

Para comprar boletos y consultar información sobre la producción, visite la página oficial de Oklahoma! de Pepperdine.

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