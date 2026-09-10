Anuncian estreno mundial de versión sinfónica de "Clave", de Yalil Guerra

LOS ÁNGELES. — RYCY Productions, una división de RYCY Music Group, anuncia el estreno mundial de la versión sinfónica de Clave , obra del compositor y director ganador del Latin GRAMMY Dr. Yalil Guerra , el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 3:00 p.m., en The Soraya, en Northridge, California.

La nueva versión orquestal será estrenada por la CSUN Symphony Orchestra como parte de un programa especial dirigido por el Dr. John Roscigno , con Guerra como director invitado y compositor.

MÚSICA El compositor Yalil Guerra estrena en Europa su Sinfonía No. 1 "La Palma Real", dedicada a José Martí

Arraigada en una intensa vitalidad rítmica e influida por la herencia musical cubana de Guerra, Clave explora la relación entre la música contemporánea de concierto y las estructuras rítmicas fundamentales de las tradiciones cubanas e hispanoamericanas. Su expansión al medio sinfónico marca un nuevo capítulo tanto para la obra como para el catálogo orquestal de Guerra.

Este estreno posee además un profundo significado personal, ya que el concierto rinde homenaje al legado centenario del legendario compositor cubanoamericano Aurelio de la Vega, quien fue profesor de composición de Guerra y una influencia fundamental en su desarrollo artístico.

La presentación de Clave dentro de un concierto dedicado a de la Vega establece un vínculo musical entre dos generaciones de compositores cubanos cuyas trayectorias estuvieron estrechamente relacionadas con la vida musical de Los Ángeles.

“Estrenar la versión sinfónica de Clave en un concierto dedicado al Maestro Aurelio de la Vega hace que esta presentación tenga para mí un significado muy especial”, expresó Guerra. “Su compromiso con la composición, su independencia artística y su rigor intelectual tuvieron una profunda influencia en mi desarrollo. Presentar una nueva obra orquestal en este contexto es, al mismo tiempo, una celebración y una continuación de ese legado musical.”

El programa incluirá Intrata, de De la Vega; España, de Emmanuel Chabrier; Danzas Cubanas, de Robert Sheldon; y Tres pequeños poemas, de Amadeo Roldán, en un recorrido que explora conexiones musicales entre Cuba, España y Europa.

Nacido en La Habana, Guerra es compositor, director, productor y educador, y su música ha sido interpretada internacionalmente. Recibió el Latin GRAMMY a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por Seducción y ha obtenido múltiples nominaciones al Latin GRAMMY.

De la Vega, nacido en La Habana en 1925, se convirtió en uno de los compositores y educadores cubanoamericanos más influyentes de su generación y ejerció durante más de tres décadas en California State University, Northridge.

INFORMACIÓN DEL CONCIERTO

Yalil Guerra: Clave, versión sinfónica — Estreno mundial

Domingo, 27 de septiembre de 2026 — 3:00 p.m.

The Soraya — Great Hall

California State University, Northridge

18111 Nordhoff Street, Northridge, California

CSUN Symphony Orchestra

Dr. John Roscigno, director

Dr. Yalil Guerra, director invitado y compositor