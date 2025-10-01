Anuncian estreno mundial del Cuarteto de Cuerdas No. 4 "Noches de España" de Yalil Guerra

Cuarteto de Cuerdas No. 4 “Noches de España”, concierto del Hispano String Quartet en Los Ángeles.

Los Ángeles — El compositor y ganador del Latin GRAMMY® Yalil Guerra presentará su última obra, Cuarteto de Cuerdas No. 4 “Noches de España”, en un concierto del Hispano String Quartet en Los Ángeles. La presentación marcará el estreno mundial de la pieza, que se inspira en las tradiciones musicales españolas y en la escritura camerística contemporánea.

El evento, programado como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana , incluirá un total de cuatro estrenos: dos mundiales y dos en Estados Unidos. Junto a la obra de Guerra, el programa contará con composiciones de Giovanni Piacentini (México), Alejandro Román (España) y Tomás Peire Serrate (España) .

Guerra describió Noches de España como un homenaje al patrimonio cultural de España, combinando vitalidad rítmica con expresión lírica. “Quise celebrar la belleza atemporal de España—sus noches, su poesía, su música—y traducirlo a un cuarteto de cuerdas moderno”, comentó antes del estreno.

Fundado por Guerra, el Hispano String Quartet se especializa en la interpretación de obras de compositores hispánicos y latinoamericanos, destacando voces diversas que a menudo están subrepresentadas en el repertorio clásico.

Información del concierto

Fecha: Domingo, 12 de octubre de 2025

Lugar: St. Andrew Catholic Church. 311 North Raymond Ave. Pasadena, CA. 91103

Boletos: https://www.eventbrite.com/e/dia-de-la-hispanidad-concert-tickets-1506014432709?aff=oddtdtcreator

El concierto resalta el papel de Los Ángeles como un centro de nueva música y diálogo intercultural, reuniendo voces contemporáneas de todo el mundo hispánico.