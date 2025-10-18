Estreno en EEUU de versión sinfónica de "Old Havana", de Yalil Guerra, marca el centenario de Ventura College

Northridge, CA — La Orquesta Sinfónica de VC celebra con orgullo el 100º aniversario de Ventura College con un programa de concierto excepcional que incluye el estreno en Estados Unidos de Old Havana (versión sinfónica) , del compositor cubano-estadounidense Yalil Guerra , bajo la dirección del conductor Ashley Walters.

Una de las obras más aclamadas de Guerra, Old Havana, dedicada a su mentor Aurelio De la Vega, rinde homenaje a la belleza, la energía y la riqueza cultural de la histórica capital de Cuba. Originalmente concebida como obra de cámara, la composición ha sido ampliada a una versión sinfónica completa, llevando su vitalidad rítmica y profundidad emocional a una escala orquestal majestuosa.

En Old Havana, Guerra combina magistralmente las tradiciones rítmicas afrocubanas con técnicas clásicas y contemporáneas, creando un tapiz musical que captura tanto el encanto nostálgico como el espíritu dinámico de La Habana Vieja. Los oyentes serán transportados por las calles de la ciudad, sus plazas coloniales y su vibrante vida cultural. El estilo barroco de la ciudad se refleja en la estructura en chaconne de la obra, evocando la elegancia y la simetría arquitectónica del núcleo histórico de La Habana.

Ganador de un Latin Grammy® y nominado en múltiples ocasiones, Guerra es reconocido internacionalmente por su distintiva fusión de los idiomas musicales clásico e hispanoamericano. Sus obras han sido interpretadas por importantes conjuntos en América y Europa, recibiendo elogios por su sofisticación contrapuntística, rítmica y resonancia emocional.

Además de Old Havana, el concierto presenta un programa diverso e inspirador que resalta la creatividad de otros compositores. El programa incluye composiciones de Ollie Powers y Andrew Tholl — así como Tumaini (“esperanza”) de Robert Lawson. También se incluye Danzón No. 2 de Arturo Márquez y Rhapsody in Blue de George Gershwin, con Felix Eisenhauer como solista de piano.

Para obtener más información y adquirir sus entradas, visite esta página web.