domingo 19  de  octubre 2025
MÚSICA

Estreno en EEUU de versión sinfónica de "Old Havana", de Yalil Guerra, marca el centenario de Ventura College

Una de las obras más aclamadas de Guerra, Old Havana, está dedicada a su mentor Aurelio De la Vega

El compositor Yalil Guerra.&nbsp;

El compositor Yalil Guerra. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Northridge, CA— La Orquesta Sinfónica de VC celebra con orgullo el 100º aniversario de Ventura College con un programa de concierto excepcional que incluye el estreno en Estados Unidos de Old Havana (versión sinfónica), del compositor cubano-estadounidense Yalil Guerra, bajo la dirección del conductor Ashley Walters.

Una de las obras más aclamadas de Guerra, Old Havana, dedicada a su mentor Aurelio De la Vega, rinde homenaje a la belleza, la energía y la riqueza cultural de la histórica capital de Cuba. Originalmente concebida como obra de cámara, la composición ha sido ampliada a una versión sinfónica completa, llevando su vitalidad rítmica y profundidad emocional a una escala orquestal majestuosa.

Lee además
La Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary estrena la sinfonía La Palma Real, de Yalil Guerra, con dirección de Simón Zerpa. 
MÚSICA

El compositor Yalil Guerra estrena en Europa su Sinfonía No. 1 "La Palma Real", dedicada a José Martí
Yalil Guerra dirige la Guerra String Orchestra.
MÚSICA

Yalil Guerra lanza álbum debut como director de orquesta

En Old Havana, Guerra combina magistralmente las tradiciones rítmicas afrocubanas con técnicas clásicas y contemporáneas, creando un tapiz musical que captura tanto el encanto nostálgico como el espíritu dinámico de La Habana Vieja. Los oyentes serán transportados por las calles de la ciudad, sus plazas coloniales y su vibrante vida cultural. El estilo barroco de la ciudad se refleja en la estructura en chaconne de la obra, evocando la elegancia y la simetría arquitectónica del núcleo histórico de La Habana.

Ganador de un Latin Grammy® y nominado en múltiples ocasiones, Guerra es reconocido internacionalmente por su distintiva fusión de los idiomas musicales clásico e hispanoamericano. Sus obras han sido interpretadas por importantes conjuntos en América y Europa, recibiendo elogios por su sofisticación contrapuntística, rítmica y resonancia emocional.

Además de Old Havana, el concierto presenta un programa diverso e inspirador que resalta la creatividad de otros compositores. El programa incluye composiciones de Ollie Powers y Andrew Tholl — así como Tumaini (“esperanza”) de Robert Lawson. También se incluye Danzón No. 2 de Arturo Márquez y Rhapsody in Blue de George Gershwin, con Felix Eisenhauer como solista de piano.

Para obtener más información y adquirir sus entradas, visite esta página web.

Temas
Te puede interesar

Anuncian estreno mundial del Cuarteto de Cuerdas No. 4 "Noches de España" de Yalil Guerra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Por Leonardo Morales
Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma que otra lancha atacada en el Caribe es del ELN

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo