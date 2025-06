El diseñador Gio Isaza, más de 20 años al servicio de la moda

“Llevamos muchos años estudiando la esencia del ser y entendiendo realmente de dónde viene el concepto imagen. Esa es nuestra principal pregunta: ¿qué es la imagen? Ahí es donde reevaluamos lo que las marcas nos han venido contando. Creo fielmente que lo que ha pasado en la industria de la moda es muy positivo, sin embargo, siempre se puede mejorar”, expuso Gio Isaza en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“La marca cuenta mucho de lo que ha sido mi vivencia. Desde muy niño me cuestioné por algo que sucedió conmigo cuando montaba patineta. Y yo me decía: cómo es posible que una persona te pueda percibir en la calle como si fueras un ladrón. Ahí empiezo a preguntarme qué pasa dentro de la moda, cómo funciona y empezamos a descubrir que la imagen no es lo que tenemos puesto, sino como nos sentimos y la forma cómo trasmitimos, la comunicación verbal y el lenguaje corporal. Eso habla más de nosotros que lo que tenemos puesto, un accesorio, un reloj, un pantalón o un auto”, añadió.

La casa de moda se enfoca en conocer a quienes deseen adquirir sus prendas antes de que estas sean creadas según preferencias, tallas y estilos de vida individuales.

“Es muy interesante, porque es un proceso constructivo, que es parte de lo que nos diferencia a nivel mundial como marca. Consultamos con nuestro cliente, lo analizamos para entender quién es, porque no imponemos moda ninguna, sino que llegamos a conocer tanto a nuestro cliente que construimos un perfil, le diseñamos, porque existen formas y actividades diferentes, así que diseñamos de acuerdo con cada cliente”, dijo.

“Ese diseño a la carta lo hace muy interesante, así que la esencia de la marca se adapta a la esencia de cada uno”.

Su sello en la industria

Isaza quiso dejar su impronta en la moda, un universo en el que debutó hace más de dos décadas. Y el modisto lo logró grabando anécdotas en el interior de piezas únicas que narran historias de quienes las portan.

“Yo quería marcar la diferencia en el diseño y me preguntaba cómo lo hago. Se me ocurrió crear historias de mis clientes dentro de los forros de las chaquetas. Y eso se volvió un éxito. Tengo clientes que incluso se ponen la pieza al revés y les gusta porque tiene su historia, una historia que hemos contado porque conocemos sus gustos, colores, momentos que hemos retratado de una manera increíble, casi que, para llorar, es lindo”, contó.

Para un diseñador de moda, distinguirse y mostrar originalidad es la clave. La constante búsqueda de un equilibrio ha sido esencial en el éxito de Gio Isanza.

“El distintivo mío realmente son los detalles y la forma, aunque no somos una marca con un concepto de moda muy disruptivo, somos una marca muy equilibrada, pasamos por trajes formales y muy casuales, un corte de camisa muy elegante, también con algunos detalles. Digamos que aplaudo mucho, conozco y veo muchas marcas que hacen una labor impresionante de combinar arquitectura con los detalles, el lujo, eso me parece fascinante. Siento que en algún punto de mi vida lo he hecho de manera muy pequeña, ciertas piezas que hemos hecho para ciertos momentos”, indicó.

“No me gusta salirme mucho de esa línea, porque además también creo que el ser humano ha logrado llegar a un punto perfecto en su evolución. A qué mujer no le gusta un hombre elegante, caballero, sofisticado, que le abra la puerta y al mismo tiempo luzca jovial. Y qué hombre no quiere una mujer femenina, elegante, sofisticada. Entonces pongo en duda eso de salirse un poco”.

Isaza considera que más allá de apostar por lo clásico y la elegancia, a la hora de elegir un atuendo hay tener en cuenta la ocasión y no dejarse guiar por lo que dicta la moda.

“Es una mezcla, sin embargo, de hecho, no entra una tendencia o un concepto determinado, más lo que llamo equilibrio. Y saber en qué momento puedes lucir qué, porque otra de las claves que nosotros estamos como intentando compartir es que no vestimos igual para ir al banco que para el gimnasio, no puedo ir a una reunión de negocios como voy a salir con amigos. Hay momentos determinados donde la imagen debe encajar dentro de un contexto”, explicó.

“De hecho, tengo muchos clientes, está es de las partes divertidas, que vienen a mí, sobre todo mujeres, para que asesore a sus esposos, porque van a una cena en chanclas, pantalones o bermudas. Y la comodidad es importante, pero si vas a cerrar un negocio con un alto ejecutivo, tienes que ir con corbata. Y eso no te va a incomodar. Hay que buscar la forma, el equilibrio, la textura, el color y descubrir qué es lo que te hace sentir bien, hay que hacer un redescubrimiento personal para sentirse bien”, aconsejó.

En el espejo

Uno de los elementos que predominan en la firma es la asesoría de imagen, que es importante para encontrar ese equilibrio y desafiar estereotipos.

“La consultoría de imagen y posteriormente diseño de modas para construir, sin embargo, manejamos la asesoría a nivel personal y corporativo. Eso de que algo no luce bien es de las cosas que más escucho. Y tiene que ver con estereotipos que se han creado. Y yo pregunto: ¿por qué crees que un color o una forma no te queda? Cuál es la razón cuando te ves al espejo. Yo creo que Dios nos hizo tan perfectos, que considero que no hay forma ni color que no nos quede bien. Claro hay cosas que hay que tener en cuenta, pero para eso está el sentido del gusto”, aseguró.

“La única regla es la que Dios nos regaló. Si tus ojos ven que luce lindo, que es armonioso. Claro eso no significa que todo funcione. Todo no funciona. Entonces hay que descubrir qué funciona. Hay ciertos colores, por ejemplo, cuántos rojos hay, la gama del rojo es diversa. Hay que descubrir cuál es ese rojo y no creer que tal vez no te quede bien el rojo. Hay un mundo de rojos, y hay momentos en que puedes ponerte un rojo y otros que no”.

Uno de los materiales más empleados por de Gio Isaza es el cuero, que el modista traslada a diseños de calzado, chaqueta y accesorios.

“Hacemos zapatos, chaquetas, faldas, pantalones, cinturones, billeteras, accesorios, bolsos. Tenemos una línea amplia de accesorios de trabajo, teniendo en cuenta que en Colombia somos potencia a nivel mundial en marroquinería, somos productores de cuero a nivel mundial, exportamos más del 90 % del cuero que producimos”.

A la pregunta de por qué quiso expandir su firma desde Miami, contestó:

“Miami me da la oportunidad de crear una historia para mis hijas, mi esposa, mi generación, que es algo que también ha sido un factor en la decisión. Además, es un tema personal, no solo por la marca”.