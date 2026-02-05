Email confirmaría veracidad de foto del expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual.

MIAMI.- Un email aparentemente escrito por Ghislaine Maxwell , socia y confidente del fallecido criminal Jeffrey Epstein , parece abordar la existencia y veracidad de la infame fotografía que muestra al expríncipe Andrés abrazando a la joven Virginia Giuffre en Londres. Giuffre es una de las víctimas más conocidas de la red de tráfico sexual de Epstein.

Según la BBC, un correo electrónico de 2015, aparentemente de Maxwell, dice: "En 2001, estaba en Londres cuando [censurado] conoció a varios amigos míos, incluido el príncipe Andrés. Tomaron una fotografía porque, supongo, ella quería enseñársela a sus amigos y familiares".

CONTENIDO PATROCINADO El arte de la joyería personalizada: conversación con Fernando L. Enríquez

El correo electrónico, que según el medio británico aparece en los archivos del patrimonio de Epstein como un borrador de declaración y escrito por "G. Maxwell", añade que ella no tenía conocimiento de que ocurriera nada indebido en su domicilio.

príncipe Andrés-Virginia Giuffre-AFP.jpg Una foto sin fecha tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 por el Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York muestra al príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto. AFP/Tribunal de Distrito de EEUU/Distrito Sur de Nueva York (SDNY)

Los detalles de esta correspondencia, así como los correos electrónicos posteriores de Epstein el mismo día, parecen indicar que el nombre censurado es el de Giuffre.

Tanto Andrés como Maxwell han declarado previamente que creen que la fotografía es falsa.

El hermano del rey Carlos III, quien siempre ha negado cualquier irregularidad en sus vínculos con Epstein, declaró en su infame entrevista de 2019 con el programa Newsnight de la BBC que no recordaba haber conocido a Giuffre y cuestionó la veracidad de la fotografía.

"Nadie puede probar si esa fotografía ha sido manipulada, pero no recuerdo que se haya tomado nunca", declaró.

Reacción de la familia

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, dijo que él y la familia estaban "muy orgullosos" de su hermana y declaró al programa Newsnight que era un momento muy reivindicativo para ella.

"Realmente reivindica a Virginia. No mintió en todo este tiempo", expresó Roberts.

Su hermana, Amanda, añadió al noticiero: "He sentido un momento de emoción abrumadora porque desearía que estuviera aquí para ver esto; luchó con tanta fuerza durante tanto tiempo y aún se mantuvo tan fuerte".

Giuffre murió por suicidio en abril de 2025. Sus memorias, Nobody’s Girl, se publicaron póstumamente en octubre, en las que reiteró sus acusaciones.