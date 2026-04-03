Pedro Pascal se reúne con alcaldesa de Ciudad de México durante rodaje de filme

Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de México, que muestra a la jefa de Gobierno, Clara Brugada posando junto al actor chileno Pedro Pascal, en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor de moda en Hollywood, el chileno Pedro Pascal , quien filma un cinta de época en México, fue visitado este jueves en la locación de la filmación en el Centro Histórico de la Ciudad de México por la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, quien le entregó un regalo por su cumpleaños 51.

"Es un honor estar en esta ciudad, en este país; esta película, que es un sueño para todos nosotros no podría existir si no fuera por este país y poder rodarla acá, realizando nuestro sueño de contar este cuento, gracias enormes de mi corazón y nuestro equipo a todos", dijo Pascal en un video que publicó Brugada en sus redes sociales.

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"Que linda ciudad, es mi ciudad favorita de todo el mundo", agregó Pascal en otro video donde saluda a Brugada. "La ciudad tiene una magia visual, la película no se podría hacer en otro país", añadió.

La alcaldesa refirió que Pascal, quien nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, se encuentra filmando en México. "Hoy visitamos la locación para saludarlo y celebrar su cumpleaños", comentó.

"Reconocemos su talento y su destacada trayectoria como uno de los grandes referentes latinos de la industria audiovisual a nivel internacional", apuntó Brugada en su mensaje en redes sociales.

También dijo que Pascal llegó a la Ciudad de México "y, de pronto ¡la capital se sintió como de película. Feliz cumpleaños, Pedrito! Gracias por poner el nombre de nuestra comunidad en lo más alto".

La gobernante de la capital mexicana cerró señalando que "el cine brilla más con el talento latino de actores como Pedro Pascal. Su trabajo ha trascendido géneros, idiomas y fronteras, e inspira a nuevas generaciones que sueñan con interpretar historias desde su identidad y origen".

FUENTE: EFE