FOTOGALERÍA

En imágenes: los mejores 'looks' en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación celebra este jueves la 27º edición de los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical latina. La velada, celebrada en Las Vegas, reúne a los artistas más influyentes de la música iberoamericana. La gala de este año cuenta con un homenaje a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido en febrero, y el festejo por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, conocido como el rey de la ranchera

La compositora y actriz cubanoamericana Camila Cabello posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 1/11

La compositora y actriz cubanoamericana Camila Cabello posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee posa este jueves, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 2/11

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee posa este jueves, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
La cantante y compositora española Rosalía posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.&nbsp; Foto 3/11

La cantante y compositora española Rosalía posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. 

 Por EFE
La cantante puertorriqueña Kany García posa junto a su esposa, Jocelyn Tróchez, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 4/11

La cantante puertorriqueña Kany García posa junto a su esposa, Jocelyn Tróchez, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
El cantante colombiano Fonseca posa junto a su esposa, Juliana Posada, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.&nbsp; Foto 5/11

El cantante colombiano Fonseca posa junto a su esposa, Juliana Posada, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. 

 Por EFE
El cantante uruguayo Jorge Drexler posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 6/11

El cantante uruguayo Jorge Drexler posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
La cantautota Mon Laferte posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 7/11

La cantautota Mon Laferte posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
La cantante brasileña Anitta posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 8/11

La cantante brasileña Anitta posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 9/11

El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
Los integrantes de la banda brasileña Black Pantera posan en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 10/11

Los integrantes de la banda brasileña Black Pantera posan en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE
El influencer colombiano Ami Rodriguezz posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas. Foto 11/11

El influencer colombiano Ami Rodriguezz posa en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas.

 Por EFE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Temas

Deja tu comentario

Te puede interesar

El logotipo de Microsoft afuera de su sede en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París.
DESPLOME DE SERVICIOS

Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos Outlook y Teams

Por Julián Varela
El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia.
HISTÓRICO

ICE registra en el último año la mayor cifra de detenciones y deportaciones en su historia

Por JORGE FERNÁNDEZ
Foto yuxtapuesta del presidente de EEUU, Donald J. Trump y Delcy Rodríguez.
FONDOS

EEUU entrega a Venezuela más de $12.200 millones por ventas de recursos naturales

Por Julián Varela
Rodolfo Molina Conde, de 24 años.  
ROBO DE COMBUSTIBLE

Un surtidor marcaba 20 dólares; la Policía atribuye a un conductor el robo de 275 galones

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Santiago Botero, excandidato presidencial colombiano.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Botero rechaza IVA a alimentos en Colombia y pide a De la Espriella bajar impuestos

Por Daniel Castropé