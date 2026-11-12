En imágenes: los mejores 'looks' en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación celebra este jueves la 27º edición de los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical latina. La velada, celebrada en Las Vegas, reúne a los artistas más influyentes de la música iberoamericana. La gala de este año cuenta con un homenaje a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido en febrero, y el festejo por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, conocido como el rey de la ranchera