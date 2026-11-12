viernes 13  de  noviembre 2026
AMENAZAS INVESTIGADAS

Correos a la sheriff de Miami-Dade llevan a una causa contra un residente de Kissimmee

Julio Javier Landaeta enfrenta dos cargos graves; un juez fijó fianza y ordenó vigilancia electrónica y restricciones de acercamiento

Julio Javier Landaeta, a la izquierda, acusado de enviar amenazas a la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

Julio Javier Landaeta, a la izquierda, acusado de enviar amenazas a la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

OFICINA DEL SHERIFF DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos mensajes enviados al correo oficial de la sheriff Rosie Cordero-Stutz dieron lugar a una investigación que vincula a un residente de Kissimmee con amenazas contra una escuela y la familia de la funcionaria.

Julio Javier Landaeta, de 38 años, enfrenta dos cargos por delitos graves de segundo grado, según una orden de arresto citada por 7News.

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El primer correo llegó el 2 de noviembre a las 3:21 de la tarde y aludía a una bomba en un plantel, sin identificar ubicación ni horario. El segundo, recibido a las 4:54, contenía amenazas contra la familia e incluía una imagen de la licencia de conducir del acusado.

Los investigadores relacionaron la cuenta con registros telefónicos y un hotel de estadía prolongada en Kissimmee. La orden de arresto fue emitida el 4 de noviembre.

Un juez estableció una fianza de 30.000 dólares y arresto domiciliario con GPS. También prohibió contactar a Cordero-Stutz y acercarse a menos de 500 pies de su vivienda o trabajo.

La sección 836.10 de los estatutos de Florida tipifica como delito grave de segundo grado determinadas amenazas escritas o electrónicas de matar, causar lesiones, realizar un tiroteo masivo o cometer un acto terrorista.

El caso fue divulgado este jueves 12. Las imputaciones deberán ser examinadas judicialmente y no constituyen una condena.

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