ICE registra en el último año la mayor cifra de detenciones y deportaciones en su historia

El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia.

MIAMI.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró, durante el año fiscal 2026, la mayor cantidad de arrestos y deportaciones de inmigrantes sin estatus legal de su historia, según informó este jueves 12 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con un comunicado oficial, la agencia federal efectuó 483.200 deportaciones , un aumento del 9% respecto al año fiscal anterior, con 442.640 expulsiones. La cifra también representa un incremento del 78% frente a las 271.480 deportaciones registradas en 2024, durante el último año de la administración del expresidente Joe Biden.

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El número de deportaciones de 2026 supera en ocho veces las 59.000 registradas durante el primer año fiscal de Biden y es superior al total acumulado durante tres años de su mandato.

En cuanto a las detenciones, el ICE reportó 491.000 arrestos en los últimos doce meses, más del doble de los 239.890 contabilizados el año anterior y más de cuatro veces los 113.430 registrados en 2024.

Del total de personas detenidas, unas 475.000 quedaron bajo arresto administrativo, según los datos divulgados por las autoridades.

Septiembre marca otro récord

Solo durante septiembre de 2026, los agentes federales realizaron más de 48.000 detenciones y 44.000 deportaciones. La cifra de arrestos representa un incremento del 30% respecto al mismo mes durante la administración Biden.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó los resultados y atribuyó el aumento de las operaciones migratorias a las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

"No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres del ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos", declaró Mullin.

"El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia", agregó.

El funcionario aseguró que septiembre de 2026 fue el mes de septiembre con más arrestos desde la creación de la agencia y señaló que el total de detenciones del año fiscal superó la suma de tres años fiscales completos bajo la administración Biden.

“Sanctuary is a political choice. Public safety is a government obligation.”



ICE VOICE Director @angeldadjoe knows firsthand the devastating impact of extremist, anti-American immigration policies after losing his daughter Katie in sanctuary Illinois.



In his latest op-ed, he… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 12, 2026

Más de 1,2 millones de deportaciones bajo Trump

Mullin defendió las operaciones de control migratorio y aseguró que los agentes del ICE trabajan de manera permanente para reforzar la seguridad nacional.

"Los patriotas del ICE trabajan incansablemente, día y noche, para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro", afirmó. "Los patriotas del ICE trabajan incansablemente, día y noche, para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro", afirmó.

El secretario sostuvo que, gracias a las políticas de Trump, la agencia cuenta con mayores facultades para localizar y expulsar a inmigrantes en situación irregular.

Según las cifras divulgadas por el Departamento de Seguridad Nacional, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca se han registrado más de 1,2 millones de deportaciones y más de 1,25 millones de arrestos de extranjeros en situación irregular.

Los datos reflejan el incremento de las operaciones de control migratorio durante el segundo mandato del presidente republicano, que ha situado las deportaciones entre las principales prioridades de su administración para garantizar la seguridad del país.

17 months of a secured border.



It's morning again, America. pic.twitter.com/Tq2KtQ0prH — Homeland Security (@DHSgov) October 16, 2026

Under President Trump’s leadership, more than 3 million migrants have left the U.S. As of October, we have now deported nearly 1.2 million illegal aliens and arrested over 1.25 million illegal aliens.



Here are some examples of the worst illegal aliens arrested by @ICEgov during… — Homeland Security (@DHSgov) November 12, 2026

FUENTE: Europa Press