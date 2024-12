Fallece Ángela Álvarez, cantante que hizo historia al ganar primer Latin Grammy a los 95 años

"A los 95 años, Ángela hizo historia al convertirse en la ganadora de mayor edad en recibir el Latin Grammy a Mejor nuevo artista en el 2022, un reconocimiento que celebró décadas de composiciones llenas de pasión y autenticidad. Su álbum debut, Ángela Álvarez, grabado y producido por su nieto Carlos José Álvarez, convirtió en realidad el sueño de una vida dedicada a la música, un sueño que superó las barreras del tiempo y las circunstancias", agregó el equipo.

“Hoy siento un dolor inmenso al despedir a mi abuela, pero también agradezco profundamente haber tenido la oportunidad de darle vida a su sueño. Encontrar sus cuadernos llenos de canciones fue un regalo divino, y poder grabarlas y compartirlas con el mundo es una bendición que siempre llevaré conmigo. Mi abuela nos enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que amamos y espero que su legado inspire a todos a creer que los sueños sí se hacen realidad. Que la recuerden siempre como una mujer valiente, llena de amor y de música", expresó Carlos José Álvarez, nieto y productor de la artista cubana.

Ángela Álvarez, una artista llena de esperanza

Nacida en Camaguey (Cuba) el 13 de junio de 1927, la cantante y compositora Ángela Álvarez es un fiel ejemplo de perseverancia para quienes se labran un camino en las artes, pues su su historia, narrada en el documental Miss Angela: Dreams Do Come True y celebrada en su interpretación en la película Father of the Bride (2022), inspiró a generaciones a nunca renunciar a sus sueños.

"Hoy, despedimos a una artista que, con su música, tocó corazones y escribió un capítulo único en la historia de la música latina. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos quienes encontraron en su arte una fuente de inspiración y esperanza. Descanse en paz, Ángela Álvarez. Su legado vivirá para siempre", finalizó el comunicado.