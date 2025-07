Fanáticos de Comic-Con esperan ansiosos la primera visita de George Lucas

Esta edición estará marcada por la presencia del legendario realizador George Lucas, quien nunca había visitado la convención a pesar de que sus franquicias de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones están fuertemente arraigadas en la cultura de la Comic-Con.

Con Queen Latifah como moderadora, Lucas conversará el domingo sobre el Museo Lucas del Arte Narrativo con el director mexicano Guillermo del Toro y el oscarizado artista Doug Chiang, quien ha moldeado el emblemático universo de La Guerra de las Galaxias durante décadas.

"Es un verdadero cierre de ciclo", dijo David Glanzer, jefe de comunicaciones de la convención, en un comunicado.

"Hace casi cinco décadas, La Guerra de las Galaxias hizo una de sus más tempranas presentaciones públicas en nuestra convención", agregó Glanzer, quien destacó la "dedicación de toda una vida" de Lucas a la narrativa visual y a la construcción de mundos.

"¡Como Navidad!"

Guerreros, princesas, piratas, magos y todo tipo de personajes inundaron las calles de San Diego durante el primer día de Comic-Con, donde la emoción de los miles de fans era muy evidente.

"¡Esperé todo el año para venir!", dijo a la AFP Samantha, una joven de 17 años que se vistió como la Dino Ranger rosa. "¡Es como Navidad!", agregó la joven, que viajó desde Florida, en el otro extremo del país, especialmente para ver los paneles de los programas Miracolous y Hazbin Hotel.

Otros seguidores estaban impacientes por entrar al pasillo de exhibiciones en busca de memorabilia.

"Vengo a comprar porque me gusta ver todo lo que la gente vende", dijo Jack Schmidt, de San Diego.

"Principalmente busco funkos pop este año porque comencé a construir mi colección", agregó el joven de San Diego que vino personificando a Bonolenov Ndongo, del anime Hunter x Hunter.

"Épica"

Marvel Studios no ofrecerá su aguardada presentación anual en la sala H, donde desfilan las prestigiosas estrellas para anunciar sus taquilleros lanzamientos.

De acuerdo con Variety, los cambios en el estreno de la nueva entrega de Avengers dificultaron la logística para el estudio, cuyo elenco se encuentra de rodaje en Inglaterra.

Pero la notable ausencia no desanimó a los fans, que llenaron la cotizada sala H este jueves para su primer panel con el elenco de Percy Jackson and the olympians, de Disney.

Con un adelanto de la segunda temporada de la serie, que llegará a Disney+ en diciembre, y noticias sobre las nuevas adiciones al elenco para la confirmada tercera temporada, la mesa moderada por el comediante Timothy Simons deleitó a la masiva audiencia.

"La segunda temporada es épica", dijo el productor ejecutivo Dan Shotz. "Lo que construimos es enorme (...) Peleamos monstruos increíbles. Es enorme y no vemos la hora de que la vean".

El autor Rick Riordan anunció vía video que en la tercera temporada, basada en el tercer libro de su serie y cuyo rodaje está por comenzar, incorporarán a Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie para encarnar a los hermanos Nico y Bianca di Angelo, hijos de Hades.

La sala H, que este jueves también recibe al elenco de The Toxic Avenger, promete grandes emociones para los seguidores de la ciencia ficción, un género importante en la convención.

El viernes acogerá el estreno mundial del episodio piloto de la precuela Alien: Earth, dirigida por Noah Hawley, y que se desarrolla un par de años antes de los eventos narrados en la película de Ridley Scott de 1979.

Otro viejo conocido que tendrá su momento estelar en el recinto es Depredador: Tierras Salvajes, que será objeto de un panel el viernes con su director, Dan Trachtenberg.

El sábado, el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller (detrás de la nueva trilogía del Spider-Verso), presentarán su Proyecto Fin del Mundo, previsto para llegar a los cines el año que viene.

La Comic-Con se celebra desde el jueves hasta el domingo 27.

