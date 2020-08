Hijas de El Puma arremeten contra su padre en Instagram

"Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra. Se podría pensar que todo cae por su propio peso, pero preferimos nosotras pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de salir a la luz", son las primeras palabras con la que inicia Liliana el video de 14 minutos.

"Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú", continuó Lilibeth al traer a colación la declaración de El Puma en la que dice que no pasaría nada si sus hijas mueren. "Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más; pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así", dijo.

En relación a la promoción de los trabajos profesionales que realiza Jose Luis, Liliana aseveró que cada vez que su padre necesita promocionar un libro o serie, este las utiliza. "Ahora sí te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas".

LEA TAMBIÉN: Lila Morillo le responde al Puma en Instagram

Asimismo, Lilibeth dejó una interrogante sobre la mesa dirigida a El Puma. "Dices que pronto llegará el momento de la reconciliación, ¿cuándo es el momento?. Estar al borde de la muerte no era el momento".

"Tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes... nosotras no merecemos eso. Como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos al escarnio público, cosa que ningún padre que dice amar a sus hijas haría. Ya está bueno, te decimos nosotras, de utilizar a los medios a costillas nuestras, ¿no te da pena?", agregó Lilibeth

"Deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Más bien lo que estás haciendo es confundir a la gente. Creemos profundamente que los años de tu vida no fueron añadidos para esto. Que profesas y promueves discordia, división, polémica agrediendo a tus propias hijas con un show mediático". "El Dios que nosotras conocemos es un Dios de amor, unión, de reconciliación, de reconstrucción. Aquí el que tiene que rectificar eres tú", prosiguió Liliana, quien agregó las personas se pueden divorciar de una relación, pero jamás de los hijos. "La sangre nunca se niega y mucho menos restarle importancia a ese vínculo tan importante para Dios".

Supuestas agresiones

Lilibeth también trajo a colación las agresiones que según El Puma ha recibido de sus dos hijas. "Yo no tengo nada que reconocer y mucho menos rectificar porque yo no te hice nada a ti ni a tu familia. Yo te reto ante Dios y el mundo a que muestres que yo te agredí a ti, a tu esposa e hija. Yo no miento, Dios y tú lo saben. Yo conviví con ustedes seis meses y nunca tuve un altercado con tu familia, ¿dónde están los supuestos años de agresiones?".

Además de las agresiones, las hermanas hablaron de los intentos de acercamiento hacia su padre. "Yo te busqué y Liliana te buscó", pero El Puma no fue receptivo. Mantener una relación oculta y tratarlas como amantes fue lo que recibieron por parte de su papá.

"En el 2016 estando en Venezuela me llamaste y me pediste perdón por algo muy grave que hiciste. Al día siguiente me monté en un avión a Miami para venir a verte, y como no querías que se supiera, nos escribimos por e-mails, y cuando llegué a Miami ¿qué hiciste?, no apareciste, no supe más de ti, ¿y nosotros somos las tóxicas?", dijo Lilibeth.

Por otra parte, Liliana relató un intento de acercamiento que El Puma comenta en su libro. "Uno que él menciona en su libro de que yo me acerqué a su casa con cámaras para documentar el peor momento de su enfermedad, mentira. Me horroricé cuando vi imágenes en todos los medios televisivos de que su enfermedad estaba avanzada y pensé que no teníamos tiempo… Averigüe su dirección porque no sabía dónde quedaba su casa y me acerqué, no llevé ningún tipo de cámaras, esperé una hora y media para que me rechazaran, y salió una empleada, me trató como un perro, diciendo 'qué yo hacía ahí'… No llevé cámaras porque de haberlas llevado se hubiera documentado en algún medio de comunicación el rechazo y el repudio… ¿dónde están las pruebas?”.

Tras estas declaraciones, las reacciones en las redes sociales se han hecho notar y hasta los momentos el video de Lilibeth y Liliana cuenta con más de 81 mil reproduccines.

Embed

Cabe destacar que DIARIO LAS AMÉRICAS contactó, previo a esta publicación, a Liliana Morillo en busca de declaraciones asociadas a la relación con El Puma, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.