Investigan desaparición de miembros de Grupo Fugitivo

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas", señaló la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en un mensaje en redes sociales.

Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, de entre 20 y 40 años, fueron vistos por última vez el domingo 25 de mayo en un bar de la ciudad de Reynosa.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para ser analizados, y se les realizarán pruebas de ADN para confirmar su identidad.

Hasta los momentos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha emitido un comunicado en el que revele la identidad de las víctimas.

Familiares y amigos de los desaparecidos se han congregado en la Concatedral de Reynosa para elevar oraciones con fe de que los músicos sean hallados con vida.

Desaparición

El martes 27 de mayo, familiares de los desaparecidos se congregaron a las afueras del establecimiento para protestar y exigir a las autoridades que desplegara un operativo de búsqueda.

"Se verificaron las cámaras de seguridad (...), efectivamente ellos entran al bar. Entonces pedimos que se difunda toda la información y si saben algo verídico que lo hagan saber", dijo a AFP una mujer que se identificó como hermana de Víctor Garza, uno de los desaparecidos, pero prefirió no dar su nombre por seguridad.

"Hemos estado recibiendo llamadas de extorsión", agregó.

Univision reseñó que la camioneta en la que se transportaban los hombres fue hallado en otro sector de la población y no poseía logotipos. El remolque donde llevaban los instrumentos no se ha localizado y la unidad no tenía signos de violencia.

Sin embargo, el Quadratín Michoacán reportó que los oficiales encargados de la investigación dieron con el lugar donde los músicos fueron citados para la presunta presentación, pero que se trataba de un terreno baldío, por lo que se maneja la hipótesis de que les tendieron una trampa para secuestrarlos.