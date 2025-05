Fiscalía considera que asesinato de influencer Valeria Márquez fue un sicariato

"El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo. Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda", comentó.

La Fiscalía recalcó que hasta los momentos la investigación no arroja ninguna nombre sobre algún posible responsable.

"No existen señalamientos directos contra ninguna persona en la carpeta de investigación", señaló la institución en un comunicado, luego de que seguidores de la modelo y medios de comunicación viralizaran que ella había hablado públicamente sobre el miedo que tenía de que su exnovio pudiera hacerle daño.

Presuntamente, la joven estuvo vinculada sentimentalmente con Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes sociales están siendo analizados", agrega el texto.

Denuncia en RRSS

Previo a su muerte, la influencer reveló una serie de mensajes en redes sociales de su expareja, dando a conocer su preocupación al respecto.

"Hago responsable (de) cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)", se muestra en una de las imágenes.

Sobre esto, el alcalde de Zapopan, en Jalisco, José Frangie Saade, se pronunció.

“En cuanto me enteré (del crimen), lo primero que pedí a la comisaría, es que si ella había pedido ayuda, sobre todo para algún Pulso de Vida”, comentó el funcionario. “Y no tenemos ningún procedimiento por parte de ella de amenazada, de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de Zapopan”.

Esa falta oficial de denuncias también fue confirmado por Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad del Estado, quien aseguró que la Fiscalía local tampoco tuvo registro de reclamos por parte de Márquez.

“Hay información que, recordemos, es complicado o que no se debe revelar porque tenemos que salvaguardar el sigilo de la integración de la carpeta, para que eventualmente no se caiga ante el Poder Judicial”, sostuvo.