Lo que se sabe del asesinato de la influencer Valeria Márquez

Guerra contra el crimen Ecuador despliega 1.500 efectivos en el Amazonas tras el asesinato de once soldados por las FARC

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable (de) cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, se muestra en una de las imágenes.

Sobre esto, el alcalde de Zapopan, en Jalisco, José Frangie Saade, se pronunció.

“En cuanto me enteré (del crimen), lo primero que pedí a la comisaría, es que si ella había pedido ayuda, sobre todo para algún Pulso de Vida”, comentó el funcionario. “Y no tenemos ningún procedimiento por parte de ella de amenazada, de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de Zapopan”.

Esa falta oficial de denuncias también fue confirmado por Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad del Estado, quien aseguró que la Fiscalía local tampoco tuvo registro de reclamos por parte de Márquez.

“Hay información que, recordemos, es complicado o que no se debe revelar porque tenemos que salvaguardar el sigilo de la integración de la carpeta, para que eventualmente no se caiga ante el Poder Judicial”, sostuvo.

Buscando respuestas del asesinato

Alarcón Estrada añadió que, de momento, no existe una línea clara sobre el feminicidio; sin embargo, acotó que se hacen las labores para dar con el responsable: “En ese hecho, como en muchos otros, no sabemos qué hay detrás de toda esta historia. Surgen especulaciones, desde luego, por todos los actores”.

“Y lo que debemos hacer siempre es esperar a que las carpetas de investigación se integren adecuadamente. Más allá de lo que, sin duda, escuchamos o leemos en los medios y en las redes sociales, ninguna información es oficial”, añadió.

Esto último estuvo vinculado al reciente reporte de Telediario, desde donde se reveló que el principal sospechoso del acto sería Ricardo Ruíz Velasco, supuesto cabecilla del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Dicho nombre no consta formalmente dentro de la carpeta, ni ha sido mencionado en testimonios”, detalló Infobae, según declaraciones de la Fiscalía de Jalisco.