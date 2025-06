Ivet Playà asegura que Alejandro Sanz intentó sobornarla

"Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje", dijo a los periodistas, y agregó que nunca hizo acusaciones delictivas sobre Sanz. "Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos".

Cuando los presentadores le pidieron que profundizara en los comportamientos que el artista ejecutó y que ella considera abuso de poder y conductas moralmente incorrectas, señaló que se mostró grosero y cretino en algunas interacciones.

"Ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía. No fue de la noche a la mañana", alegó.

En la entrevista, la gimnasta también comentó que tras su declaraciones, otras mujeres se han puesto en contacto para hablar de sus experiencias con el artista y destacó que una de ellas aseveró que Alejandro Sanz es un depredador sexual.

Soborno

Un artículo publicado por el medio español Artículo 14 expuso, previo a la entrevista, que en marzo un representante de Playà presuntamente se puso en contacto con la oficina del cantante para informarle que tenía fotografías y audios de contenido sexual que habían intercambiado durante el romance.

"Aseguró que estaba dispuesta a difundirlos si el artista no entraba a negociar una solución", reseña el medio, quien obtuvo la información directamente de la oficina del cantante.

La información obtenida destaca que en mayo, un abogado del despacho Roca Asociados, volvió a comunicarse con el equipo de Sanz para decirles que: "su clienta, Ivet Playà, solicitaba que el cantante realizara una inversión millonaria en tres proyectos vinculados a las empresas Jardineras Bayer e IPM Comunicación, así como la adquisición de una vivienda en Collbató".

"La propuesta contempla tres aportaciones anuales de 300.000, 300.000 y 350.000 euros (unos 346 mil dólares, en los dos primeros casos, y unos 403 mil dólares en el tercero), ofreciendo al artista una participación de tan sólo 5% en dichos negocios", dijeron los abogados del intérprete de Amiga mía.

Tras la evaluación, Sanz y su equipo rechazaron la oferta y aseguran que la publicación del video es solo una respuesta malcriada a la situación anteriormente expuesta. "Ella respondió publicando el vídeo en el que intenta desacreditar al artista, alegando que ‘era una niña'", sostiene Artículo 14.

Por su parte, la periodista Leticia Requejo también dijo, horas antes de que Ivet diera a conocer su versión, que la fan le había solicitado 600.000 euros a cambio de no publicar el contenido 'comprometedor' que tiene de ambos.

Ante las acusaciones, Playá dijo en ¡Viernes! que ella nunca había tratado de sobornar a Sanz y que fue él quien le ofreció dinero a cambio de su silencio.

"Me la ofreció él. Tuvo una actitud conmigo que no me gustó. No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien", comentó.